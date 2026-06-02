Trànsit instal·larà avisos mòbils en carreteres gironines amb presència de ciclistes i motoristes
El Servei Català de Trànsit també preveu cedir competències a Quart perquè pugui posar un radar en una travessera amb problemes de velocitat
El Servei Català de Trànsit vol reforçar la seguretat a les carreteres gironines on conviuen cotxes, camions, motos, ciclistes i altres usuaris vulnerables. El director de l’organisme, Ramon Lamiel, ha avançat aquest dilluns que s’instal·laran dispositius mòbils d’avís en vies amb presència de ciclistes i motoristes per advertir els conductors i demanar-los que redueixin la velocitat.
La mesura s’ha plantejat durant la presentació a Girona del mapa de risc iRAP del RACC i el Servei Català de Trànsit, que torna a assenyalar les carreteres convencionals com les vies amb més risc. Segons l’estudi, el risc de patir un accident greu o mortal en una carretera convencional és sis vegades més alt que en una carretera desdoblada.
Una de les causes d’aquesta complexitat és la barreja creixent d’usuaris. El director de l’Àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, ha remarcat que les vies convencionals concentren més risc perquè hi ha «aquest mix d’usuaris que cada vegada és més divers». A banda dels vehicles de motor, hi circulen ciclistes, motoristes i també usuaris de vehicles de mobilitat personal.
Convivència "complexa"
Bardají ha posat el focus especialment en els patinets i les bicicletes, perquè no hi ha una formació mínima obligatòria per accedir-hi i compartir espai amb la resta d’usuaris de la carretera. «Els patinets no saben que no poden circular per carretera, no saben moltes coses», ha advertit. Segons el responsable del RACC, això fa que la convivència sigui «especialment complexa» i obliga a reforçar la formació i la conscienciació.
El responsable de mobilitat del RACC també ha apuntat que cada vegada s’estan construint més carrils bici interurbans, però que no sempre són utilitzats pels ciclistes. «És un tema cultural, de formar la gent», ha afirmat. Segons Bardají, cal acompanyar tant els conductors de vehicles com els nous usuaris que s’incorporen a aquests trams interurbans perquè la convivència sigui més segura.
Endreçar les carreteres
Lamiel ha concretat que Trànsit treballa amb diversos sectors per «endreçar les carreteres» i reduir els riscos derivats d’aquesta ocupació compartida de la via. En el cas de les carreteres on hi ha una presència important de ciclistes i motos, l’objectiu és instal·lar dispositius que avisin els conductors que poden trobar-se aquests usuaris vulnerables.
«El que farem en les infraestructures és instal·lar una mena de dispositius mòbils on s’avisi tots els conductors que hi ha ciclistes o motos», ha explicat el director del Servei Català de Trànsit. Aquests avisos també demanaran als conductors que controlin la velocitat i que l’atenuïn. Segons Lamiel, la mesura podrà anar acompanyada de controls de velocitat.
Tossa o els Àngels
Entre les vies on Trànsit preveu actuar hi ha la carretera de Tossa de Mar, on Lamiel ha dit que ja es fan controls i que també s’hi instal·laran dispositius. També ha citat la carretera de la Roca, a la zona de la Selva, i la carretera dels Àngels, on aquests sistemes també s’han instal·lat o s’hauran de provar. La previsió és que els dispositius vagin rotant per diferents punts.
«A nivell de país i, evidentment, a les comarques de Girona, també farem carreteres on hi ha aquesta barreja de trànsit per intentar endreçar-la o, si més no, avisar que existeix», ha afirmat Lamiel. L’objectiu, ha afegit, és controlar les velocitats i evitar una interacció que acabi en accident.
Problemes de velocitat: Quart
Trànsit també vol intervenir en les travesseres urbanes on s’han detectat problemes de velocitat. Lamiel ha posat com a exemple Quart, on l’Ajuntament ja ha mantingut converses amb el Servei Català de Trànsit. Segons ha explicat, el municipi té una travessera on, després d’alguns estudis i mesures prèvies, no s’han resolt els increments de velocitat.
En aquest cas, Trànsit preveu cedir competències al consistori perquè pugui instal·lar un radar de travessera, sota determinades condicions. «Nosaltres els cedirem la competència perquè hi puguin instal·lar un radar de travessera», ha dit Lamiel. Segons el director de Trànsit, aquesta eina ha de servir per «endreçar i atenuar el trànsit».
Lamiel ha precisat que el cas de Quart no afecta específicament els ciclistes, sinó sobretot motos i vehicles de turisme. Tot i això, l’ha inclòs dins el mateix paquet de mesures per ordenar millor les carreteres i travesseres on la velocitat i la convivència entre usuaris poden incrementar el risc.
