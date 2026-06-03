568 alumnes de 4rt d'ESO podran fer-se electrocardiogrames preventius en el marc del 'Banyoles Ciutat Cardioprotegida'
Hi participaran estudiants dels quatre instituts de la ciutat
Uns 568 alumnes de 4rt d'ESO de Banyoles podran fer-se de manera voluntària i gratuïta un electrocardiograma preventiu en el marc del programa 'Banyoles Ciutat Cardioprotegida' En concret, hi participaran els alumnes d'aquest curs dels quatre instituts de la ciutat: el Pere Alsius, Josep Brugulat, Pla de l'Estany i Casa Nostra. El programa va néixer fa 15 anys de la mà del doctor Brugada per detectar precoçment malalties cardiovasculars entre els joves de 12 anys. "Una tasca de prevenció que ha ajudat a millorar la salut cardíaca a tots els joves de la comarca en els últims anys", remarca l'alcalde, Miquel Noguer.
"Ara ho fem entre els joves de 4rt d’ESO per tal que abans que acabin els estudis de secundària puguin accedir aquest programa. L’any vinent tenim la intenció de reprendre el programa amb l’alumnat de 2n d’ESO", afegeix Noguer.
Enguany els electrocardiogrames els portaran a terme l’equip d’infermeria de la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles i, posteriorment, els resultats seran interpretats i informats per un equip de cardiòlegs especialitzats.
Les proves s'iniciaran dilluns que ve a l'institut Pla de l'Estany, el centre on hi ha més alumnes. S'hi desplaçaran tres infermeres per fer els electrocardiogrames, segons ha explicat la directora d'Infermeria de la clínica, Sandra Aznar.
El programa 'Banyoles Ciutat Cardioprotegida' té com a objectiu fomentar la detecció precoç de possibles alteracions cardíaques i continuar avançant en la sensibilització sobre la importància de la prevenció i la salut cardiovascular entre la població jove.
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