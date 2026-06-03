Càritas assumeix a Olot el projecte Bicis Actives, que ja ha rehabilitat 153 bicicletes
Càritas Garrotxa assumirà la gestió del projecte Bicis Actives d’Olot, el servei que recupera bicicletes en desús per posar-les a disposició d’infants, joves i adults en situació de vulnerabilitat. El relleu arriba després que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament hagi aprovat un nou conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana i Aula Format, que formalitza el canvi en la coordinació i el lliurament de les bicicletes.
Fins ara, aquestes funcions les havia desenvolupat durant cinc anys l’empresa d’inserció Roba Amiga, vinculada a ADAD L’Encant. L’Ajuntament d’Olot ha agraït la seva tasca i destaca que, en aquest període, el projecte ha permès posar en circulació 153 bicicletes rehabilitades i consolidar els tallers de manteniment al carrer.
El programa va néixer el 2018 del teixit associatiu i es va consolidar a finals del 2021 amb suport municipal. Amb el nou acord, manté el doble objectiu de fomentar la mobilitat sostenible i l’economia circular, alhora que facilita un mitjà de transport gratuït a persones que ho necessiten.
Aula Format continuarà encarregant-se de la posada a punt de les bicicletes. Aquesta part del projecte permet que els joves del centre aprenguin mecànica i reparació a partir d’un servei real amb impacte social a la ciutat.
Nou punt de contacte
Amb el canvi de gestió, les persones, entitats o empreses que vulguin donar una bicicleta, així com els ciutadans que en necessitin sol·licitar una, s’hauran d’adreçar a Càritas Garrotxa, a la ronda Paraires, 2, d’Olot. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i els telèfons de contacte són el 972 27 28 40 i el 606 84 77 07. També es pot escriure al correu bicicletesactives@gmail.com.
Els criteris d’accés es mantenen. Les cessions s’adrecen prioritàriament a persones avalades pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa o per entitats socials. En cas de no disposar d’aquest aval, es pot optar al servei amb una fiança de 30 euros, que es retorna quan es lliura de nou la bicicleta.
Taller aquest divendres a la plaça del Carme
El projecte farà aquest divendres 5 de juny un nou taller de Bicis Actives a la plaça del Carme d’Olot. L’activitat començarà a les 18 h i s’allargarà fins a les 20 h. El taller vol donar a conèixer la iniciativa i ensenyar reparacions bàsiques i tasques de manteniment a qualsevol persona que hi porti la seva bicicleta.
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