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Els trasplantaments d'òrgans repunten a Girona aquest inici d'any

Entre gener i abril se n’han fet 48, deu més que en el mateix període del 2025, i la llista d’espera se situa en 116 persones

Una intervenció per a un trasplantament d'òrgan en una imatge d'arxiu.

Una intervenció per a un trasplantament d'òrgan en una imatge d'arxiu. / Departament de Salut

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Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

Els trasplantaments d’òrgans han començat el 2026 amb un repunt a la demarcació de Girona. Segons dades de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), entre gener i abril se n’han fet 48, deu més que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van registrar 38. L’increment arriba després que el 2025 Girona tanqués l’any amb una lleugera caiguda de l’activitat, trencant la tendència a l’alça dels exercicis anteriors.

L’augment es concentra sobretot en els trasplantaments renals i hepàtics. En el cas dels renals, s’ha passat de 27 intervencions entre gener i abril del 2025 a 36 en els primers quatre mesos d’aquest any. D’aquests, cinc han estat de donants vius. Els hepàtics també creixen amb força i passen de tres a nou.

La resta d’òrgans presenten una evolució més desigual. Els trasplantaments cardíacs es mantenen en una intervenció, els pancreàtics també continuen en una, mentre que els pulmonars baixen de sis a un en comparació amb el mateix període de l’any passat.

Pel que fa a la donació, Girona ha registrat cinc donants reals entre gener i abril, la mateixa xifra que en els primers quatre mesos del 2025. En canvi, les negatives familiars han passat de cap cas l’any passat a tres aquest 2026, un factor que Salut continua assenyalant com un dels elements que condicionen l’activitat de donació.

La llista d'espera, a l'alça

L’augment dels trasplantaments no evita, però, que la llista d’espera també creixi. A 30 d’abril, 116 persones esperaven un òrgan a la demarcació, onze més que en la mateixa data de l’any passat, quan n’hi havia 105. La major part corresponen a trasplantaments renals, amb 102 pacients en espera, sis més que fa un any.

També hi ha quatre persones pendents d’un trasplantament hepàtic, quatre d’un de cardíac, sis d’un de pulmonar i una d’un de pancreàtic. En tots els casos, les xifres es mantenen baixes en termes absoluts, però evidencien que la demanda continua per sobre de la capacitat del sistema per donar resposta immediata a tots els pacients.

A Catalunya, l’activitat de donació i trasplantament també ha crescut lleugerament en els primers quatre mesos de l’any. Segons Salut, s’han fet 465 trasplantaments, quatre més que en el mateix període del 2025. Per òrgans, n’hi ha hagut 325 de renals, 79 d’hepàtics, 24 de cardíacs, 29 de pulmonars i 8 de pancreàtics.

El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades coincidint amb el Dia Nacional del Donant d’òrgans i teixits. L’OCATT insisteix que el sistema català de donació i trasplantaments és una referència, però remarca que cal mantenir la conscienciació social i parlar-ne amb la família. L’organització recorda que la voluntat de ser donant es pot deixar expressada a La Meva Salut o al document de voluntats anticipades.

Notícies relacionades i més

En aquest context, Salut ha programat un seminari web obert a la ciutadania sobre la donació d’òrgans i teixits a Catalunya, i les associacions de pacients trasplantats organitzen el 21 de juny la caminada anual d’agraïment als donants i a les seves famílies.

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