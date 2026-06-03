Entren en una empresa i fan butrons en tres naus més en una sola nit a Sant Joan les Fonts
Els Mossos investiguen l'assalt en cadena al polígon Pla de Begudà
Uns encaputxats han assaltat aquest dimecres de matinada diverses empreses del polígon industrial Pla de Begudà, a Sant Joan les Fonts, després d’entrar en una primera nau i fer butrons en tres més de contigües. Els fets han passat al carrer Puntia i algunes de les accions han quedat enregistrades per les càmeres de videovigilància de les mateixes empreses.
El primer robatori confirmat pels Mossos d’Esquadra ha estat en una empresa de tancaments d’alumini. En aquest cas, els lladres han accedit a l’interior forçant una finestra i han sostret diners. La policia ja té denúncia d’aquest cas i el tracta com un robatori amb força.
A partir d’aquí, els autors haurien anat rebentant altres naus situades una darrere l’altra. En un taller mecànic, haurien fet un forat a la paret que dona a la zona d’oficines i hi haurien robat, com a mínim, eines. Segons les primeres informacions, és el segon cop en quatre mesos que aquest establiment pateix un robatori amb el mateix modus operandi.
Aquest tipus d’accés es coneix com a butró: consisteix a obrir un forat en una paret, sostre o envà per poder entrar en un local o passar d’un espai a un altre sense haver de forçar l’entrada principal. És una tècnica habitual en robatoris a empreses, naus o establiments quan els lladres busquen moure’s entre locals contigus sense ser vistos des de l’exterior.
Després del taller, els lladres haurien accedit també a una empresa tèxtil que actualment no té activitat, però funciona com a magatzem, i posteriorment a una altra empresa vinculada a la construcció. D’aquests tres últims casos, els Mossos d’Esquadra encara estan pendents de rebre les denúncies corresponents.
Investigació oberta
La Unitat d’Investigació de la comissaria d’Olot ha obert una investigació per aclarir els fets i identificar els autors. Segons fonts policials, l’alarma d’un dels locals va sonar cap a les dues de la matinada, però la policia no va rebre l’avís fins al matí.
Un cop es formalitzin totes les denúncies, els investigadors prendran declaració als afectats i la policia científica es desplaçarà fins a les naus per buscar indicis. També es revisaran les imatges de les càmeres de les empreses i del polígon, així com les lectores de matrícules del municipi, entre altres comprovacions.
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