Els Mossos registren una estafa cada tres hores a les comarques gironines
La Regió Policial comptabilitza 2.737 casos el 2025 i creixen un 1,4% mentre al conjunt de Catalunya cauen un 3,8%
Les estafes a les comarques gironines van créixer el 2025 mentre al conjunt de Catalunya van anar a la baixa. Les àrees bàsiques policials de la Regió Policial de Girona van registrar 2.737 fets coneguts per estafa l’any passat, segons les dades públiques dels Mossos d’Esquadra. La xifra equival a una mitjana de 7,5 estafes al dia, és a dir, una cada poc més de tres hores.
Són 38 casos més que el 2024, quan se’n van comptabilitzar 2.699, cosa que representa un increment de l’1,4%. La tendència gironina contrasta amb la del conjunt del país: a Catalunya, les estafes van passar de 114.057 fets coneguts el 2024 a 109.764 el 2025, una reducció de 4.293 casos i una caiguda del 3,8%.
La dada, però, no només mostra un increment dels casos coneguts. També evidencia un augment de l’activitat policial per aclarir aquest tipus de delictes. A les ABP gironines, les estafes resoltes passen de 622 el 2024 a 695 el 2025, és a dir, 73 casos més i un increment de l’11,7%. Les detencions per estafa també pugen: de 148 a 169, amb 21 detencions més, un 14,2% d’augment.
Aquest increment és especialment significatiu perquè les estafes són delictes difícils de resoldre i encara més de portar fins a una detenció. En molts casos, els investigadors han de seguir rastres digitals a l'estrangers, identitats suplantades o telèfons i perfils creats expressament per enganyar les víctimes. Per això, l’augment dels casos resolts i de les detencions indica que, tot i la complexitat d’aquests fraus, també creix la resposta policial.
Figueres, líder en detencions
El 2025, l’ABP Alt Empordà - Figueres és la que registra més detencions per estafa, amb 63, per davant de l’ABP Gironès - Pla de l’Estany, amb 49. Precisament aquestes dues ABP són també les que acumulen més fets resolts: 179 cadascuna. A més distància hi ha la Selva Litoral, amb 72 estafes resoltes i 18 detencions; l’Alt Empordà - Roses, amb 75 resoltes i 5 detencions; i la Selva Interior, amb 53 resoltes i 7 detencions.
L’ABP Gironès - Pla de l’Estany continua sent la zona amb més estafes conegudes de la demarcació, amb 715 casos el 2025. Tot i liderar el rànquing, registra una lleugera baixada respecte del 2024, quan n’havia sumat 723, és a dir, 8 menys i un descens de l’1,1%.
Per darrere se situen l’ABP Selva Interior, amb 423 estafes; l’ABP Alt Empordà - Figueres, amb 402; i l’ABP Selva Litoral, amb 399. Aquestes quatre zones concentren bona part dels fets coneguts per estafa a les comarques gironines.
La Garrotxa, on pugen més els fraus
Els increments més marcats es donen, percentualment, a la Garrotxa, que passa de 66 estafes el 2024 a 105 el 2025, un augment del 59,1%. També puja amb força l’ABP Baix Empordà - Sant Feliu, que passa de 167 a 211 casos, un 26,3% més. En xifres absolutes, però, l’augment més important es registra a la Selva Interior, que suma 78 estafes més en un any, de 345 a 423, amb un creixement del 22,6%.
També creix l’ABP Alt Empordà - Figueres, que passa de 378 a 402 estafes, un increment del 6,3%. En canvi, hi ha zones on les estafes baixen. La davallada més important en nombres absoluts és a la Selva Litoral, que passa de 489 casos el 2024 a 399 el 2025, amb 90 menys, una caiguda del 18,4%.
També disminueixen a l’ABP Ripollès, de 47 a 38 casos, un 19,1% menys; a l’ABP Baix Empordà - La Bisbal, de 273 a 246, amb una baixada del 9,9%; i a l’ABP Alt Empordà - Roses, de 211 a 198, un descens del 6,2%.
L’augment de les estafes s’emmarca en un context en què els fraus s’han diversificat molt. La categoria policial agrupa delictes de tipologies diferents i no només casos vinculats a internet, però bona part de la pressió actual està relacionada amb l’ús creixent de canals digitals per fer gestions, compres o operacions bancàries.
Entre les modalitats més conegudes hi ha les ciberestafes que busquen robar dades personals o bancàries a través de correus electrònics, SMS, pàgines web falses o trucades en què els estafadors es fan passar per bancs, empreses de serveis o administracions. També hi ha fraus en plataformes de compravenda, falsos anuncis de lloguer, enganys amb inversions o criptomonedes, suplantacions d’identitat i missatges en què els autors es fan passar per familiars o persones properes a la víctima per demanar diners de manera urgent.
Tot i això, les estafes no són només digitals. També hi continuen havent fraus més tradicionals, com falsos revisors, vendes enganyoses, cobraments indeguts, estafes presencials a gent gran o enganys vinculats a serveis, reformes i contractacions.
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