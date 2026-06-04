Les baralles en grup amb lesions i les violacions pugen a les comarques de Girona durant el primer trimestre
Els enfrontaments tumultuaris creixen un 22,9% i les agressions sexuals amb penetració un 14,6%, mentre el total d’infraccions penals cau un 6,3% a la província
Les baralles tumultuàries amb lesions han crescut un 22,9% a les comarques gironines durant el primer trimestre de l’any. Segons el Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, entre gener i març s’han registrat 129 casos d’aquesta tipologia penal, davant els 105 del mateix període de l’any passat. Aquesta categoria estadística inclou delictes de lesions i enfrontaments amb diverses persones implicades i sovint amb objectes perillosos i contunedents. És un dels increments més destacats del balanç gironí, juntament amb les agressions sexuals amb penetració -violacions-, que passen de 48 a 55 casos, un 14,6% més.
El repunt d’aquestes dues tipologies contrasta amb la tendència general. La criminalitat a la província de Girona baixa un 6,3% durant el primer trimestre del 2026. En total, s’han registrat 10.437 infraccions penals, mentre que entre gener i març del 2025 n’hi havia hagut 11.133.
La davallada afecta sobretot la criminalitat convencional, que baixa un 7%, de 9.266 a 8.617 infraccions penals. La cibercriminalitat també disminueix, però de manera més moderada: cau un 2,5%, de 1.867 a 1.820 casos.
El balanç deixa una lectura amb matisos en l’àmbit dels delictes contra la llibertat sexual. En conjunt, baixen un 15%, de 127 a 108 casos. Ara bé, dins d’aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració van a l’alça i arriben a 55 denúncies en tres mesos.
En canvi, la resta de delictes contra la llibertat sexual baixen de 79 a 53, un descens del 32,9%. Aquí hi ha la resta d'agressions sexuals que són per exemple els tocaments. El Ministeri de l’Interior recorda en els seus balanços que l’evolució d’aquests delictes s’ha de llegir també en relació amb la major conscienciació social i la disposició de les víctimes a denunciar uns fets que històricament han tingut una elevada infradenúncia.
Menys delictes de sang
En l'àmbit dels delictes de sang hi ha una davallada. Els homicidis dolosos i assassinats consumats baixen de 3 a 1, mentre que les temptatives passen de 9 a 3.
El primer homicidi de l'any a la província de Girona, que està contemplat en aquest balanç, és el que es va produir el 22 de març a Olot, quan Adrián Romero, un veí de la ciutat de 31 anys i d’origen hondureny, va morir després de rebre una ganivetada a l’esquena en ple carrer. Per aquest cas es van practicar tres detencions: un dels adults va ingressar a presó provisional, un altre va quedar en llibertat com a testimoni i un menor va ser internat en règim tancat.
Cauen els robatoris amb força
Una de les baixades més destacades i que toca molt de prop a la gent en ser una invasió de la seva propietat, és la dels robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. A la província de Girona passen de 899 a 694, un 22,8% menys. Dins d’aquesta categoria, els robatoris amb força en domicilis baixen de 616 a 511, un descens del 17%.
També disminueixen els robatoris amb violència i intimidació, que passen de 228 a 202, un 11,4% menys, i el tràfic de drogues, que pateix una davallada, passant de 139 a 117 casos, un 15,8% menys.
Els furts, en canvi, es mantenen clavats respecte de l’any passat: 2.708 casos tant el primer trimestre del 2025 com el del 2026. Les sostraccions de vehicles sí que augmenten i passen de 145 a 160, un 10,3% més.
Més cibercriminalitat
Pel que fa als delictes comesos a través d’internet o mitjans informàtics, les estafes informàtiques baixen un 4,5%, de 1.747 a 1.668 casos. La resta de ciberdelictes, però, creixen un 26,7%, de 120 a 152.
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