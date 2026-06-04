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Dotze municipis gironins actualitzen els seus plans d’emergència

La província concentra 25 nous riscos incorporats als documents i 60 riscos revisats, la xifra més alta del conjunt de territoris

El Centre de Coordinació Operativa de Protecció Civil (CECAT) a Catalunya.

El Centre de Coordinació Operativa de Protecció Civil (CECAT) a Catalunya. / Protecció Civil

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat els plans d’emergència de dotze municipis gironins en la darrera reunió, celebrada el 28 de maig. En concret, la província concentra 25 nous riscos incorporats als Documents Únics de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i 60 riscos revisats, la xifra més alta del conjunt de territoris inclosos en aquesta última homologació.

Els municipis gironins que han actualitzat o homologat el seu DUPROCIM són Beuda, Boadella i les Escaules, Cervià de Ter, Corçà, Cornellà del Terri, Foixà, Jafre, la Vall d’en Bas, Llambilles, Maià de Montcal, Ribes de Freser i Sant Joan de Mollet.

El DUPROCIM és el document que agrupa la planificació municipal davant els diferents riscos que poden afectar un municipi. Inclou tant el pla bàsic d’emergència municipal, de caràcter multirisc, com els plans d’actuació municipal vinculats a riscos especials, com poden ser les inundacions, els incendis forestals o el transport de mercaderies perilloses.

Aquests documents estableixen com s’han de coordinar els recursos i serveis municipals en cas d’una emergència greu i quines mesures cal aplicar per protegir la població. Els plans els elaboren i aproven els ajuntaments, però posteriorment han de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, després de la revisió tècnica de la Direcció General de Protecció Civil.

46 homologacions

En el conjunt de Catalunya, la darrera Comissió ha homologat 46 DUPROCIM. A la reunió anterior, celebrada al febrer, se n’havien homologat 31, de manera que aquest any ja s’han validat 77 documents municipals, informa Protecció Civil.

Per territoris, Girona és l’àmbit amb més municipis inclosos en aquesta última homologació, amb 12. La segueixen la Catalunya Central, amb 8 municipis; el Camp de Tarragona, amb 7; Lleida, amb 6; el Penedès, amb 5; Barcelona, amb 4; i l’Alt Pirineu i Aran, també amb 4.

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Pel que fa als riscos especials revisats o homologats en el conjunt del país, els més nombrosos han estat les ventades, amb 45 actuacions; el risc sísmic, amb 44; les nevades, amb 43; els incendis forestals, amb 42; i les inundacions, amb 37. També s’han homologat o revisat plans vinculats a pandèmies, risc químic, transport de mercaderies perilloses, risc radiològic, allaus, contaminació accidental d’aigües marines i risc aeronàutic.

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