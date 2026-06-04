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Les 13 idees dels infants d’Olot per fer una ciutat més amable

El Consell dels Infants d’Olot també ha plantejat tallers de convivència, campanyes contra les addiccions i activitats culturals adaptades a infants de 8 a 14 anys

Infants de cinquè de primària presenten les seves propostes davant l’alcalde i els regidors a la Sala de Plens d’Olot

Infants de cinquè de primària presenten les seves propostes davant l’alcalde i els regidors a la Sala de Plens d’Olot / Ajuntament d'Olot

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Jesús Badenes

Jesús Badenes

Olot

Els infants d’Olot han posat sobre la taula una llista de 13 propostes per millorar la ciutat, amb demandes que van des de la mobilitat escolar fins als refugis climàtics, la convivència als barris i els espais culturals adaptats a nens i nenes. Les idees s’han presentat aquest dijous a la Sala de Plens, durant una nova sessió del Consell dels Infants d’Olot, amb la participació de 20 alumnes de cinquè de primària en representació de les escoles de la ciutat.

La proposta amb més impacte pràctic és la connexió de la xarxa de carrils bici per unir els barris amb els centres educatius d’Olot de manera més segura. Els alumnes també plantegen pintar-los amb colors vius per fer-los més visibles i reforçar el projecte del Bici Bus.

El paquet d’idees inclou la creació d’una nova àrea multiesportiva al Mas Baix, amb pistes de vòlei, rocòdrom, esports de raqueta i una biblioteca de cessió de material esportiu. També proposen transformar l’espai exterior de l’Escola Malagrida en una zona de trobada amb jocs de fusta i un punt d’intercanvi de llibres.

Més ombra i aigua als parcs

En l’àmbit ambiental, el Consell dels Infants demana adaptar places i parcs com a refugis climàtics a Olot, amb més ombra, vegetació i fonts d’aigua freda. Els punts citats són espais molt freqüentats com el Firal, la Plaça Major, la plaça del Carme, l’skatepark i les pistes dels barris. Aquesta proposta arriba en un context en què els episodis de calor fan cada vegada més necessari repensar els espais públics que fan servir infants i famílies.

Representants del Consell dels Infants d’Olot, amb membres del consistori, després del plenari celebrat aquest dijous.

Representants del Consell dels Infants d’Olot, amb membres del consistori, després del plenari celebrat aquest dijous. / Ajuntament d'Olot

Els alumnes també han plantejat una Setmana del Fluvià, amb activitats escolars, recollides de residus, acampades i accions de conscienciació al voltant del riu. Una altra idea vinculada al medi ambient a Olot és redissenyar contenidors perquè siguin més visibles i incorporar-hi sistemes de recompenses per fomentar la recollida selectiva.

Tallers de convivència i punts amics

La convivència també ocupa una part important de les propostes. Els infants demanen tallers d’empatia i resolució de conflictes, una campanya contra les addiccions i activitats mensuals al Nucli Antic d’Olot per reforçar la vida de barri. Aquesta última iniciativa inclou un “mapa de punts amics” perquè els nens i nenes sàpiguen on poden demanar ajuda si es perden.

En cultura, les propostes es fixen sobretot en la franja de 8 a 11 anys. Els alumnes volen concerts en horari de tarda, espais lliures de fum i alcohol als grans esdeveniments, activitats d’estiu amb jocs d’aigua a la font del Firal i una plataforma elevada per a infants de 8 a 14 anys als concerts del Firalet.

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