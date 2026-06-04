Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
L’Institut d'Estadística de Catalunya actualitza l’estadística anual amb dades per demarcacions, comarques i municipis
Jordi i Maria/María són els noms més freqüents entre la població de la província de Girona. Segons l’estadística de noms i cognoms de la població de l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponent al 2025, hi ha 9.917 homes que es diuen Jordi i 9.299 dones que es diuen Maria o María. En el cas dels cognoms, Garcia lidera clarament el rànquing: 12.715 persones el tenen com a primer cognom i 13.460 com a segon.
La classificació permet veure quins són els noms més comuns entre els residents a Girona i també deixa entreveure diferències generacionals. Entre els noms masculins més habituals hi conviuen noms tradicionals com José, Josep, Antonio, Joan, Juan o Francisco amb altres de més recents, com Marc, que té una edat mitjana de 29,5 anys, o David, amb 40,2. També hi apareix Mohamed, amb 4.602 persones i una edat mitjana de 36 anys.
Canvis en el rànquing masculí
Respecte a l’any anterior, el podi masculí no canvia: Jordi, José i Josep continuen ocupant les tres primeres posicions. Sí que hi ha moviments a la resta del rànquing. David passa del cinquè al quart lloc, Marc puja del setè al cinquè i Antonio baixa del quart al sisè. El canvi més destacat és l’entrada de Mohamed al top 10, en desena posició, mentre que Manuel, que el 2024 ocupava aquest lloc, en surt.
Els noms d’home més freqüents a Girona
- Jordi: 9.917 persones
- José: 7.483
- Josep: 6.710
- David: 6.653
- Marc: 6.576
- Antonio: 6.565
- Joan: 6.551
- Juan: 6.032
- Francisco: 5.286
- Mohamed: 4.602
Sense canvis en el rànquing femení
Entre les dones, Maria/María és el nom més freqüent a la demarcació, seguit de Montserrat, amb 7.002 persones. També destaquen Marta, María del Carmen, Anna, Núria/Nuria, Laura, Carmen, Cristina i Maria Teresa/María Teresa. En aquest cas, l’edat mitjana també mostra el pes dels noms més tradicionals: Carmen té una edat mitjana de 69,9 anys, Maria Teresa/María Teresa de 65,9 i María del Carmen de 63,2, mentre que Laura baixa fins als 36,5 anys.
El rànquing femení es manté sense canvis respecte al 2024 en les deu primeres posicions. Maria/María i Montserrat continuen al capdavant, mentre que Marta conserva el tercer lloc i María del Carmen el quart. Les xifres, però, sí que varien lleugerament: Maria/María passa de 9.521 persones el 2024 a 9.299 el 2025, mentre que Marta creix de 5.463 a 5.485 i Laura de 4.649 a 4.671.
Els noms de dona més freqüents a Girona
- Maria/María: 9.299 persones
- Montserrat: 7.002
- Marta: 5.485
- María del Carmen: 5.410
- Anna: 5.324
- Núria/Nuria: 5.204
- Laura: 4.671
- Carmen: 4.298
- Cristina: 4.267
- Maria Teresa/María Teresa: 3.525
Mateix ordre de cognoms
Pel que fa als cognoms, Garcia és el més freqüent entre la població gironina. El segueixen Martínez, Rodríguez, López i Sánchez. L’estadística de l’Idescat diferencia entre primer i segon cognom, però no els separa per sexe.
En aquest apartat, els canvis respecte al 2024 són mínims. Els deu cognoms més freqüents com a primer cognom són els mateixos i mantenen pràcticament el mateix ordre. Garcia continua al capdavant amb una xifra gairebé idèntica a la de l’any anterior: 12.715 persones el 2025, una més que el 2024. També es mantenen sense canvis destacats les primeres posicions dels segons cognoms, amb Garcia, Martínez, Rodríguez, López i Sánchez al capdavant.
Els cognoms més freqüents com a primer cognom a Girona
- Garcia: 12.715 persones
- Martínez: 9.138
- Rodríguez: 9.083
- López: 8.563
- Sánchez: 8.166
- Fernández: 7.920
- Pérez: 7.417
- González: 7.358
- Gómez: 4.472
- Ruiz: 4.045
Els cognoms més freqüents com a segon cognom a Girona
- Garcia: 13.460 persones
- Martínez: 9.307
- Rodríguez: 8.986
- López: 8.900
- Sánchez: 8.386
- Fernández: 8.207
- González: 7.639
- Pérez: 7.412
- Gómez: 4.430
- Ruiz: 4.090
En el conjunt de Catalunya, Antonio i José són els noms més freqüents entre els homes, mentre que Maria/María i Montserrat encapçalen el rànquing femení. En cognoms, Garcia/García, Martínez, López i Rodríguez ocupen les primeres posicions.
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