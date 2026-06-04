Un macrocontrol de trànsit a la C-17 a Ripoll acaba amb 48 denúncies i infraccions
Entre les irregularitats detectades en 56 vehicles hi ha excessos de pes, anomalies en tacògrafs, positius en drogues i infraccions laborals
Un control integral de trànsit, transports i seguretat ciutadana a la C-17 a Ripoll va acabar amb 56 vehicles controlats i 48 denúncies i infraccions. El dispositiu es va dur a terme el matí del 29 de maig, entre les deu i dos quarts d’una del migdia, amb la participació de 26 efectius de diversos cossos policials i serveis d’inspecció.
L’operatiu es va desplegar en dos punts de la C-17. Un dels controls es va situar al punt quilomètric 90,5, dins el terme municipal de Ripoll, i l’altre al quilòmetre 92,5, en sentit Barcelona.
Hi van participar efectius de les especialitats de trànsit dels sectors d’Olot i Girona, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Ripoll, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia Local de Ripoll i Inspecció de Treball.
En l’àmbit del transport, es van controlar 18 vehicles, 10 dels quals eren pesants. Aquestes inspeccions van acabar amb set denúncies: dues per infraccions greus relacionades amb excés de pes i cinc per irregularitats en el tacògraf.
Els Mossos d’Esquadra també van controlar sis motocicletes i dos turismes, i van identificar sis persones. A més, es van fer 46 proves de detecció d’alcohol i drogues. Les 38 proves d’alcohol van donar resultat negatiu, mentre que de les vuit proves de drogues se’n van registrar quatre amb resultat positiu administratiu.
El dispositiu també va comportar la tramitació de 32 denúncies al Servei Català de Trànsit per diferents tipus d’infraccions. Per la seva banda, la Policia Local de Ripoll va fer quatre proves d’alcohol i drogues, totes amb resultat negatiu, segons informen els Mossos d'Esquadra.
Infraccions en estrangeria
La Policia Nacional va identificar set persones i en va citar una altra per tramitar un procediment ordinari d’expulsió del país. La Guàrdia Civil va controlar 13 vehicles i va identificar 15 persones. També va tramitar una infracció per etiquetatge d’aliments i va inspeccionar cinc vehicles per detectar possibles casos d’ús de gasoil fraudulent.
Finalment, Inspecció de Treball va revisar 12 vehicles empresarials i va controlar vuit persones. Segons el balanç del dispositiu, en tres casos es van detectar infraccions relacionades amb estrangeria i en un altre, una infracció vinculada a la Seguretat Social.
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