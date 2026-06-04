Més d’una cinquena part dels gironins fuma cada dia o ocasionalment
El percentatge se situa per sobre de la mitjana catalana, que baixa fins al mínim històric, mentre Salut alerta que el tabac encara causa una mort cada hora
Més d’una cinquena part dels gironins fuma tabac cada dia o de forma ocasional. Les últimes dades del Departament de Salut situen la prevalença del consum de tabac a la Regió Sanitària de Girona en el 23,8%, per sobre de la mitjana catalana, que baixa fins al 20,6%, el mínim històric de la sèrie. Tot i el descens generalitzat del tabaquisme, Salut adverteix que el consum de tabac continua tenint un impacte molt elevat en la salut pública: provoca prop de 10.000 morts anuals a Catalunya, l’equivalent a una mort cada hora.
Girona és, segons les dades del Departament, una de les regions sanitàries amb els valors més elevats, per davant de la mitjana catalana. Només se situen en una franja similar altres territoris com el Penedès, amb un 22,7%, i Lleida, amb un 21%, mentre que Barcelona ciutat presenta la taxa més baixa, amb un 16,2%.
El detall de l’Enquesta de Salut de Catalunya del període 2023-2024, que és la més recent, ja apuntava aquesta situació a Girona. Segons aquesta radiografia, un 20,1% de la població de 15 anys o més de la Regió Sanitària de Girona declarava fumar cada dia i un 1,5% ho feia de manera ocasional. En xifres absolutes, això equivalia a més de 150.000 fumadors diaris i a més d’11.000 persones que fumaven de forma ocasional. La mateixa enquesta situava en el 78,4% la població que no fumava gens.
La diferència entre homes i dones també es manté. A Girona, el percentatge d’homes que fumen cada dia arribava al 23%, mentre que entre les dones era del 17,2%. En el cas del consum ocasional, les diferències eren molt més baixes, amb un 1,5% tant en homes com en dones. Pel que fa al perfil general de consum, l’enquesta indicava que un 22,4% de la població gironina era exfumadora i que un 56% no havia fumat mai.
Coincidint amb el Dia Mundial Sense Fum, que es va commemorar diumenge passat, Salut ha presentat una campanya institucional amb el lema Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe per intentar afavorir l’abandonament del tabac entre la població adulta i evitar que els adolescents s’iniciïn en el consum de nicotina. La iniciativa, iniciada a finals de l’any passat, tindrà continuïtat durant tot l’any, especialment als mitjans audiovisuals.
Defuncions per tabac
El Departament subratlla que, tot i la baixada del consum, les dades encara són insatisfactòries. A Catalunya hi ha al voltant d’1,5 milions de fumadors i el tabaquisme és responsable del 13% de les defuncions. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, remarca que assolir la xifra mínima de consum és una bona notícia, però adverteix que encara hi ha molt camí per recórrer, sobretot entre els joves i amb les noves formes de fumar.
Un dels reptes emergents són les cigarretes electròniques i els vapejadors. A Girona, l’ús actual de cigarreta electrònica es mantenia en nivells baixos, amb un 1,2% de la població de 15 anys o més, però l’experimentació era més elevada, ja que un 3% l’havia utilitzat en el passat i un 5,9% l’havia provat alguna vegada. En el conjunt de Catalunya, Salut alerta especialment de l’atractiu d’aquests productes entre els adolescents, sovint amb sabors i formats pensats per captar l’atenció dels més joves.
L’atenció primària és una de les peces centrals de l’estratègia per reduir el consum. Segons Salut, l’any passat 72.980 persones van deixar de fumar a Catalunya amb suport del sistema sanitari. El consell professional també ha guanyat pes: el 2025, el 62% dels fumadors va rebre suport d’un professional de la salut, una xifra molt superior al 42,8% registrat el 2015.
El Departament recorda que la ciutadania disposa de diversos recursos per deixar de fumar, des dels centres d’atenció primària fins al 061 Salut Respon, les farmàcies i l’eConsulta a través de La Meva Salut. Salut també facilita l’accés gratuït al tractament farmacològic a col·lectius vulnerables, com les persones amb trastorns mentals i les dones embarassades. Tot plegat s’emmarca en una estratègia que busca reduir el consum adult i frenar l’entrada dels joves a l’addicció a la nicotina.
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