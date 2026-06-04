Olot porta a debat el futur dels clubs i del voluntariat esportiu
Professionals, entitats i representants institucionals es reuneixen a Olot per debatre els reptes actuals del sector esportiu català.
Olot acull aquest dijous el Congrés de Gestió Esportiva de Catalunya, una trobada professional del sector esportiu català que se celebra a l’Espai Cràter dins la programació d’Olot, Ciutat Europea de l’Esport 2026.
La jornada, impulsada per l’Associació Catalana de Gestió Esportiva, reuneix professionals, entitats i representants institucionals per debatre els reptes actuals de l’esport, el paper dels ajuntaments, el funcionament dels clubs i la col·laboració entre el sector públic i el privat.
El congrés ha començat al matí amb l’acreditació dels participants i la benvinguda institucional a càrrec del regidor d’Esports d’Olot, Aniol Sellabona. La ponència inaugural l’ha assumit el vicerector de la Universitat de Barcelona, Xavier M. Triadó, amb una intervenció centrada en la promoció de la pràctica esportiva i en reptes com el canvi d’hàbits de la població, les desigualtats d’accés, el paper del territori i la necessitat de models més sostenibles.
L'administració local i els clubs
Un dels blocs de la jornada aborda la relació entre l’administració local i les entitats esportives. Aquesta taula rodona, moderada pel director de L’Esportiu, Xavi Masachs, compta amb la participació del president del Club Tenis Olot, Josep Maria Coma; el tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Toni Grima; el representant de l’Associació d’Empreses de Catalunya d’Activitat Física i Fitness, August Tarragó, i el product manager de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Gerard Franch.
El programa també dedica una sessió als reptes de l’associacionisme esportiu, el relleu generacional i el voluntariat. Hi intervenen el president del Club Hoquei Olot, Jordi Gironès; la gerent del Col·legi de Llicenciats en Educació Física, Alèxia Pérez; el cap d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, David Vallvé, i el tècnic d’esports de l’Ajuntament de Manresa, Santi Perramon.
Promoure la pràctica esportiva
A la tarda, el congrés incorpora experiències i casos pràctics de promoció de la pràctica esportiva i de gestió sostenible, amb exemples de l’Ajuntament de Castell d’Aro, del Training Center de la Vall d’en Bas i de l’Ajuntament d’Olot.
La jornada es tancarà amb una ponència de Valentí Santos, director del pla estratègic del Consell Esportiu del Baix Llobregat, sobre com transformar idees en accions als municipis i les entitats esportives. La cloenda institucional anirà a càrrec de l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, i de la presidenta de l’ACGEP, Eva Benito.
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