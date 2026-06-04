Una de cada quatre incidències ateses pels serveis d'atenció LGBTI+ de Catalunya es registra a Girona
Les comarques gironines registren 46 incidències, 452 consultes i 24 denúncies entre l’Oficina d’Igualtat de Tracte i la Xarxa SAI LGBTI+
Les comarques gironines van concentrar el 2025 gairebé una de cada quatre incidències per LGBTI-fòbia ateses per la Xarxa SAI LGBTI+ a Catalunya. Segons les dades del Departament d’Igualtat i Feminisme, Girona va registrar 46 incidències, el 23% del total català, un pes superior al que representa la demarcació en altres indicadors vinculats a l’atenció i la denúncia de situacions de discriminació o violència contra les persones LGBTI+.
Les incidències fan referència a situacions que activen una intervenció estructurada per part de la Xarxa SAI LGBTI+, és a dir, casos que van més enllà d’una simple consulta informativa i que requereixen algun tipus d’acompanyament, actuació o seguiment. En el conjunt de Catalunya, la Xarxa SAI va registrar 204 incidències durant el 2025. D’aquestes, 46 corresponen a Girona.
Aquest és l’indicador en què el pes gironí és més elevat. En canvi, en l’àmbit de les denúncies, les comarques gironines van sumar 14 casos registrats per l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació, el 14% del total català, i 10 denúncies recollides per la Xarxa SAI LGBTI+, el 10%. En total, entre les dues vies, a Girona consten 24 denúncies vinculades a situacions de discriminació o violència contra persones LGBTI+ durant el 2025.
La via de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació s’ha consolidat com un mecanisme administratiu per denunciar casos d’LGBTI-fòbia quan els fets poden tenir indicis d’infracció. A escala catalana, aquesta oficina va passar de 56 denúncies el 2024 a 100 el 2025, mentre que la Xarxa SAI en va recollir 106. En conjunt, les denúncies per LGBTI-fòbia van augmentar un 30% respecte de l’any anterior.
A Girona, més enllà de les denúncies i les incidències, la porta d’entrada principal als serveis continua sent la consulta. La Xarxa SAI LGBTI+ va atendre 452 consultes a les comarques gironines durant el 2025, el 20% del total català. Aquestes atencions inclouen demandes d’informació, orientació, assessorament o acompanyament adreçades tant a persones LGBTI+ com a famílies o entorns propers.
Un 9% més de consultes a Catalunya
A Catalunya, les consultes van créixer un 9% respecte del 2024 i van superar les 2.200 atencions. Les persones d’entre 18 i 29 anys són les que més van utilitzar aquest servei, amb el 35% de les consultes totals.
Pel que fa al tipus de discriminació denunciada davant l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació, l’homofòbia és la principal tipologia, amb el 34% dels casos a Catalunya. La segueixen la transfòbia, amb el 27%; la misogínia, amb l’11%, i la lesbofòbia, que representa el 10% i ha crescut respecte de l’any anterior.
En l’àmbit de les incidències ateses pels SAI, les persones trans són les que concentren més casos, amb el 46% del total català. Després hi ha el col·lectiu gai, amb el 16%, i les persones amb identitat de gènere no normativa, amb el 12%. Les persones trans i les seves famílies també representen el principal volum de consultes ateses, amb gairebé el 55% del total.
Les dades arriben en el marc del Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, que se celebra el 17 de maig, i en un context en què el Departament i el Consell Nacional LGBTI defensen reforçar els serveis de proximitat, la prevenció i l’acompanyament de les víctimes. El manifest aprovat enguany posa l’accent en la necessitat de visibilitzar les violències que encara queden ocultes i de combatre els discursos d’odi contra les persones LGBTI+.
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