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Rècord a l’Estat d'episodis de discriminació i Marlaska alerta de l’augment "preocupant" entre els menors

La policia va investigar 2.417 infraccions penals i incidents d’odi el 2025, en un any de rècord històric

Un moment de la reunió de la Comissió de Seguiment del III Pla d’Acció de Lluita contra els Delictes d’Odi 2025-2028.

Un moment de la reunió de la Comissió de Seguiment del III Pla d’Acció de Lluita contra els Delictes d’Odi 2025-2028. / Ministeri de l'Interior

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els delictes i incidents d’odi a Espanya van créixer un 23,6% durant el 2025 i van arribar a la xifra més alta de la sèrie històrica, iniciada el 2014. Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat van investigar l’any passat un total de 2.417 casos, segons recull l’Informe sobre l’evolució dels delictes i incidents d’odi a Espanya 2025, presentat a pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El titular d’Interior va qualificar dimecres d’«especialment preocupant» l’augment de la participació dels menors d’edat en aquest tipus de fets, tant com a víctimes com com a autors. Segons l’informe, les victimitzacions de menors han crescut un 17%, mentre que els menors investigats o detinguts com a autors han augmentat gairebé un 20%.

Durant la presentació de l’informe, a la seu del Centre Tecnològic de Seguretat del Pardo, a Madrid, Marlaska va defensr la necessitat de donar més visibilitat als delictes d’odi per millorar-ne la detecció. «Només a través de la sensibilització social aconseguirem millorar-ne la detecció», va afirmar el ministre, que va subratllar que aquests fets són «un atac directe als principis de llibertat, respecte a la dignitat humana i als drets fonamentals», recollia EFE.

«El nostre compromís respon a la voluntat de no permetre que l’odi i la discriminació erosionin la convivència», va remarcar Marlaska, en la segona reunió de la Comissió de Seguiment del III Pla d’Acció de Lluita contra els Delictes d’Odi 2025-2028.

Racisme, el més nombrós

Els fets registrats pugen en tots els àmbits excepte en la discriminació generacional, que baixa un 31%. Els delictes d’odi per racisme i xenofòbia continuen sent els més nombrosos, amb 934 casos, un 16,1% més que l’any anterior. En segon lloc se situen els delictes vinculats a l’orientació sexual i identitat de gènere, amb 571 fets. El tercer àmbit és el de la ideologia, amb 241 casos i un increment del 64%.

Els increments percentuals més forts, tot i partir de xifres absolutes més reduïdes, es registren en la islamofòbia, amb una pujada del 133%; la disfòbia, amb un 90% més, i l’antisemitisme, que creix un 86,5%. En nombres absoluts, aquests àmbits sumen 35, 59 i 69 fets respectivament. L’informe també destaca l’impacte de la islamofòbia en l’entorn digital, on els casos augmenten un 450%.

Pel que fa a la tipologia delictiva, les amenaces són els fets més habituals, amb 446 casos, pràcticament al mateix nivell que les lesions, amb 441. A continuació hi ha la promoció de la discriminació, amb 319 fets; els danys, amb 119, i les injúries i el tracte degradant, amb 113 casos cadascun.

Melilla, al capdavant

Per territoris, la ciutat autònoma de Melilla registra la taxa més alta de delictes, infraccions i incidents d’odi, amb 21,9 casos per cada 100.000 habitants. La segueixen Navarra, amb una taxa de 15,6, i la ciutat autònoma de Ceuta, amb 10,8.

Les Forces de Seguretat de l’Estat van esclarir el 65,6% dels fets investigats i van detenir o investigar 1.018 persones, un 12,5% més que el 2024. La majoria dels autors eren homes, el 78,5%, i el grup d’edat més nombrós va ser el de persones d’entre 26 i 40 anys, que representen el 24,2% del total.

El perfil de les víctimes també és majoritàriament masculí: els homes representen el 62,3% de les victimitzacions. Per edats, el grup més afectat és el de persones d’entre 26 i 40 anys, amb el 33,2% del total, mentre que els menors d’edat representen el 13% de les victimitzacions registrades.

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Pel que fa a la nacionalitat de les víctimes, les persones espanyoles ocupen el primer lloc, amb el 60,4% del total. Entre les víctimes de nacionalitat estrangera, les procedents del Marroc són les més nombroses, amb un 10%, seguides de les de Colòmbia, amb un 4,3%.

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