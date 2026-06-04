Tallada l'R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges
Els Bombers han atès 13 avisos i el 112 ha rebut 10 trucades per les precipitacions, concentrades a la regió de Girona
L'R3 es troba tallada entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via derivat de les pluges que s'han registrat a la zona, segons ha informat Renfe. No consten ferits. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera. Els Bombers han evacuat sis viatgers del tren accidentat. Les pluges han obligat també a tallar la C-17 a Ripoll en els dos sentits de la marxa durant una estona. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Queralt, 34,3 a Montesquiu, 31,8 a Sant Joan de les Abadesses i 22,3 a l'Espluga de Francolí. Els Bombers han atès 13 avisos entre les 17 i les 20h, vuit dels quals a la regió d'emergències de Girona.
A les regions metropolitana sud i metropolitana nord s'han rebut dos avisos respectivament i a la de la Catalunya central un. L'avís més destacat ha estat l'evacuació dels passatgers del tren de l'R3, que han rebut cap a les 20.07 hores.
Per altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 10 trucades relacionades amb les pluges, sis des del Ripollès.
El Meteocat ha emès diversos avisos per intensitat de pluja i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès avisos per risc hidrològic a la conca del Ter i a la del Llobregat. En el cas de la conca del Llobregat, s'ha superat el llindar de perill a la riera de Vilada (Berguedà), mentre que a la conca del Ter s'ha superat el llindar d'alerta a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).
Barcelona activa l'alerta del pla d'emergència per insuficiència de drenatge
D'altra banda, Protecció Civil de Barcelona ha activat en fase d'alerta el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant.
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