ERC retreu a Orriols que fos a la Patum durant el temporal a Ripoll
Els republicans critiquen que l’alcaldessa no fos al municipi mentre hi havia inundacions, arbres caiguts, talls viaris i avisos al 112
Les pluges deixen una quarantena d’incidències a Girona, amb Ripoll com a punt més afectat
El grup municipal d’ERC a Ripoll ha carregat contra l’alcaldessa, Sílvia Orriols, per haver assistit aquest dijous als actes de la Patum de Berga mentre Ripoll patia un dels episodis més greus del temporal a les comarques gironines. Els republicans li retreuen que no fos al municipi en plena gestió d’un episodi de fortes pluges que va deixar inundacions, arbres caiguts, talls viaris, incidències ferroviàries i nombrosos avisos al telèfon d’emergències 112.
La portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Ripoll, Chantal Pérez, considera que “en moments d’emergència, la primera responsabilitat d’una alcaldessa és estar al costat dels veïns i veïnes, coordinant-se amb els serveis municipals i transmetent confiança a la població”. Pérez sosté que l’alcaldessa és “la màxima autoritat municipal competent en situacions d’emergència” i que Ripoll necessitava “lideratge, coordinació i presència institucional” en unes hores especialment complicades.
Els republicans remarquen que els avisos meteorològics i de risc hidrològic ja s’havien emès amb antelació i que a primera hora de la tarda es van difondre comunicats d’alerta per part del Meteocat i Protecció Civil. “Malgrat aquests advertiments i la previsió d’un episodi de pluges intenses, l’alcaldessa va optar per mantenir la seva assistència als actes de la Patum de Berga”, afirma Pérez.
La portaveu republicana retreu a Orriols que no fos a Ripoll mentre els serveis d’emergència gestionaven les conseqüències del temporal. Entre les incidències, ERC cita inundacions, arbres caiguts, el tall de la C-17 i l’evacuació d’un tren després de l’impacte amb un arbre a la línia R3. “Això demostra quines són les seves prioritats i, en moments excepcionals com el d’ahir, Ripoll necessita algú al timó”, assegura Pérez.
“Una agenda política, electoralista i mediàtica”
ERC també acusa l’alcaldessa de prioritzar una agenda política fora del municipi. Segons Pérez, “mentre Ripoll afrontava una situació d’emergència, l’alcaldessa va optar per assistir a un acte on era previsible que la seva presència generés controvèrsia”. La portaveu considera que Orriols va posar per davant “una agenda política, electoralista i mediàtica” en lloc de centrar-se en la gestió de les afectacions i en donar tranquil·litat als veïns.
La presència d’Orriols a Berga va coincidir amb una escridassada per part de diversos assistents a la Patum, amb xiulets i crits com “Fora feixistes de la Patum” o “Boti, boti, boti, feixista qui no voti”. Des d’ERC Ripoll consideren que aquests fets van generar una “notable polèmica pública” i van tornar a situar la confrontació política al centre de l’actualitat mentre el municipi afrontava una situació excepcional.
El grup republicà també ha volgut posar en valor la feina dels Bombers, Protecció Civil, els serveis municipals, els cossos de seguretat i tots els treballadors que van contribuir a gestionar les conseqüències del temporal. Alhora, reclama al govern municipal que faci una valoració transparent de l’episodi i que expliqui quines mesures es van adoptar per coordinar la resposta davant les afectacions.
Inundacions
Les pluges de dijous van provocar inundacions en diversos carrers i baixos de Ripoll, la caiguda d’arbres, afectacions a la mobilitat i incidències ferroviàries. Un dels episodis més destacats va ser l’evacuació d’un tren de la línia R3 després de xocar contra un arbre caigut a la via al Ripollès, fet que va obligar a interrompre la circulació ferroviària i activar un dispositiu d’emergència. Paral·lelament, la carretera C-17 va quedar tallada en tots dos sentits a l’altura de Ripoll durant gairebé una hora per la caiguda d’arbres sobre la calçada. L’episodi també va comportar avisos de risc hidrològic a la conca del Ter, amb superacions dels llindars de perill a Ripoll. Els serveis d’emergència van demanar extremar les precaucions i evitar zones inundables, rius i rieres davant la intensitat de les precipitacions.
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