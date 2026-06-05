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Les pluges deixen una quarantena d’incidències a Girona, amb Ripoll com a punt més afectat

Els Bombers han rebut una vintena d’avisos a la capital del Ripollès, la majoria per arbres caiguts i inundacions, sense cap afectació greu

Un carrer de Ripoll inundat d'aigua aquest dijous a la tarda.

Un carrer de Ripoll inundat d'aigua aquest dijous a la tarda. / ajuntament de Ripoll

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Eva Batlle

Eva Batlle

Ripoll

Les pluges han deixat una quarantena d’incidències a les comarques gironines, amb Ripoll com a punt més afectat de l’episodi. Segons els Bombers de la Generalitat, bona part dels avisos a la demarcació -una vintena- s’han concentrat a la capital del Ripollès, sobretot per arbres caiguts i inundacions, sense cap afectació greu.

Entre les onze de la nit i les set del matí, els Bombers han atès 34 avisos per pluja arreu de Catalunya. En el global de l’episodi, el cos acumula 123 serveis, dels quals 39 corresponen a la Regió d’Emergències de Girona. La majoria de sortides han estat per retirar arbres, resoldre acumulacions d’aigua i atendre incidències derivades de les precipitacions.

Esllavissada a Ripoll el dijous a la tarda.

Esllavissada a Ripoll el dijous a la tarda. / Bombers de la Generalitat

A Ripoll, les fortes pluges van provocar inundacions en diversos carrers de la vila. L’Ajuntament va demanar prudència i va recomanar evitar zones inundables, rius i rieres mentre es treballava per recuperar la normalitat. També es va veure afectada la mobilitat per la caiguda d’arbres, amb incidències a la C-17 a l’altura de Can Villaura, que posteriorment va quedar reoberta.

L’afectació també es reflecteix en les trucades al telèfon d’emergències 112, que fins a les onze de la nit de dijous havia rebut 169 trucades pel temporal de pluja a Catalunya. La comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 40, i el municipi amb més trucades, Ripoll, amb 32.

L’episodi també va tenir afectació ferroviària dijous a la tarda. Un tren de l’R3 va impactar amb un arbre a l’altura de Ripoll, en un tram de via única, i la circulació va quedar interrompuda entre Manlleu i Ripoll. Al comboi només hi viatjaven quatre persones, que no van resultar ferides. Els passatgers van ser evacuats pels Bombers i traslladats fins a la seva destinació, mentre Renfe va habilitar transport alternatiu per carretera.

Protecció Civil va mantenir en prealerta el pla FERROCAT mentre va durar la incidència ferroviària, que després va quedar desactivada. Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre avisos de risc hidrològic a la conca del Ter per la possibilitat d’augments sobtats del nivell de rius, rieres i cursos fluvials.

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En concret, es va superar el llindar de perill a Ripoll i també a Sant Joan de les Abadesses, al Ter. Protecció Civil va insistir en la necessitat de no acostar-se a les lleres ni a les zones inundables mentre es mantenien les precipitacions fortes al nord-est del país.

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