Un poble de la Garrotxa vol repartir energia solar d’una escola entre famílies vulnerables
El consistori destinarà un 65% de la producció solar de la instal·lació de l'escola La Bòbila a autoconsum compartit, prioritzant les llars vulnerables
L’Ajuntament de les Preses ha fet el primer pas per repartir entre veïns i activitats del municipi una part de l’energia que generi la instal·lació solar fotovoltaica de l’escola La Bòbila. El ple va aprovar inicialment el 27 de maig les bases del concurs per cedir temporalment quotes de participació d’aquest autoconsum compartit, que ara queden sotmeses a informació pública durant trenta dies hàbils. La prioritat inicial serà per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
L’Ajuntament de les Preses vol posar una part de la producció solar de l’escola La Bòbila al servei de famílies i petits negocis del municipi. El ple municipal va aprovar inicialment les bases que han de regular la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació fotovoltaica situada a la coberta del centre educatiu. L’acord encara no és definitiu: s’ha obert un període d’informació pública de trenta dies hàbils i, si no hi ha al·legacions, quedarà aprovat de manera automàtica.
La instal·lació preveu una potència pic de 56 kWp, ampliable més endavant. D’aquesta capacitat, 36 kWp —el 65% del total— es destinaran a autoconsum compartit. La resta quedarà disponible per a l’Ajuntament de les Preses, que també assumirà les tasques de gestió, manteniment i tramitació administrativa vinculades al sistema.
La prioritat: les llars vulnerables
El punt més destacat de les bases és el criteri social. El document reserva d’entrada tota la potència destinada a la cessió —18 porcions de 2 kWp, equivalents a 36 kWp— a participants en situació de vulnerabilitat econòmica. Les persones incloses en aquest grup tindran preferència en l’adjudicació i hauran d’acreditar la situació amb un informe dels serveis socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa o amb el bo social concedit per motius de renda.
La quota ordinària prevista és de 123,09 euros anuals per una participació equivalent a 2 kWp. Si la demanda supera la potència disponible, el consistori es reserva la possibilitat de reduir la potència assignada a cada beneficiari per arribar a més persones. Les bases també preveuen quotes menors: 58,61 euros anuals per 0,5 kWp, 80,10 euros per 1 kWp i 101,59 euros per 1,5 kWp.
Qui hi podrà optar
Les bases obren la porta tant a persones físiques com a persones jurídiques, però fixen condicions. En el cas de l’ús residencial, caldrà estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’un any i ser titular o usuari d’un CUPS elèctric que compleixi els requisits tècnics. En el cas d’activitats comercials, professionals o de serveis, hauran d’estar implantades legalment a les Preses des de fa almenys un any i tenir la condició de microempresa.
Els beneficiaris podran consumir l’energia generada en el moment de producció i compensar els excedents a través de la seva comercialitzadora, sense haver de donar-se d’alta de cap activitat econòmica. Aquesta és una de les conseqüències pràctiques del projecte: acostar l'energia fotovoltaica a habitatges que no tenen plaques pròpies o que no poden instal·lar-ne.
Sol·licituds després de l’aprovació definitiva
El termini per presentar sol·licituds no s’obre ara. Les bases estableixen que es podran formalitzar durant quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Cada sol·licitant podrà presentar una única petició per CUPS elèctric, amb el model normalitzat disponible al web municipal.
La llicència tindrà una durada inicial d’un any, a comptar des de l’activació del contracte d’autoconsum per part de la comercialitzadora, i es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de cinc anys més, sempre que es confirmi el pagament de la taxa corresponent. En el cas de les persones vulnerables, la bonificació tindrà caràcter anual i s’haurà de renovar cada exercici.
L’Ajuntament també va convocar una trobada veïnal per explicar el projecte de consum compartit d’energia renovable, el funcionament del sistema i els requisits per formar-ne part.
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