On pugen i on baixen més els delictes als grans municipis gironins?
El mapa municipal de la criminalitat deixa evolucions desiguals entre els deu municipis gironins de més de 20.000 habitants
Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior del primer trimestre del 2026 mostra que sis de les deu principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l’any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l’alça, tot i que amb intensitats molt diferents.
El cas més destacat és Banyoles, que lidera l’augment entre els municipis gironins de més de 20.000 habitants. La capital del Pla de l’Estany passa de 231 infraccions penals entre gener i març del 2025 a 295 durant el primer trimestre d’aquest any. Això suposa un increment del 27,7%. La pujada s’explica sobretot pels furts, que gairebé es dupliquen i passen de 66 a 127 casos, un 92,4% més.
També pugen, però de manera molt més moderada, Lloret de Mar, Salt i Blanes. A Lloret, la criminalitat augmenta un 2,1%, de 429 a 438 infraccions penals. En aquest municipi, les lesions i baralles tumultuàries passen de 2 a 6 casos, i també creixen els robatoris amb força en domicilis, de 17 a 27. En canvi, baixen els delictes contra la llibertat sexual i la cibercriminalitat.
A Salt, el total d’infraccions penals creix un 1,3%, de 703 a 712. L’increment més visible és el dels furts, que passen de 275 a 331, un 20,4% més. També pugen els delictes contra la llibertat sexual, de 3 a 7, i les agressions sexuals amb penetració, d’1 a 3. Per contra, la cibercriminalitat baixa de 74 a 49 casos.
A Blanes, l’augment és gairebé pla: un 0,9%, de 450 a 454 infraccions. Tot i això, hi ha indicadors que van a l’alça, com els robatoris amb violència i intimidació, que passen de 10 a 15, les agressions sexuals amb penetració, de 4 a 6, i les sostraccions de vehicles, de 3 a 7.
Girona a la baixa, però pugen els furts
La ciutat de Girona registra una baixada global del 3,4%, de 1.696 a 1.639 infraccions penals. La caiguda s’explica sobretot per la davallada de la cibercriminalitat, que baixa un 28,8%, i de les estafes informàtiques, que passen de 239 a 148.
Ara bé, la criminalitat convencional creix lleugerament a la capital, un 1,2%, i hi ha tipologies que pugen. Les lesions i baralles tumultuàries es doblen, de 7 a 14 casos, i les agressions sexuals amb penetració passen de 8 a 10. Els furts també augmenten, de 551 a 621, un 12,7% més.
A Figueres, la segona ciutat més poblada de la província, el balanç és a la baixa. Les infraccions penals passen de 959 a 880, un descens del 8,2%. Cauen especialment els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, de 41 a 19, i també els robatoris amb violència i intimidació. Els furts, en canvi, creixen lleugerament, de 222 a 235.
Roses i Palafrugell, les baixades més fortes
A l’altre extrem del rànquing hi ha Roses, que és el municipi de més de 20.000 habitants on més baixa la criminalitat. Les infraccions penals passen de 431 a 322, un descens del 25,3%. La caiguda és especialment marcada en els robatoris amb força, que baixen de 53 a 22, i en els robatoris amb força en domicilis, que passen de 42 a 11.
La segona baixada més pronunciada és la de Palafrugell, amb un descens del 21,8%. El municipi passa de 381 a 298 infraccions penals. També hi baixen els furts, els robatoris amb força i les estafes informàtiques, tot i que els delictes contra la llibertat sexual pugen de 3 a 5.
A Sant Feliu de Guíxols, la criminalitat baixa un 11,4%, de 290 a 257 casos. En aquest municipi, però, el balanç també deixa un repunt dels delictes contra la llibertat sexual, que passen de 4 a 10, i de les agressions sexuals amb penetració, de 2 a 3.
A Olot, les infraccions penals baixen un 9,3%, de 364 a 330. La caiguda més destacada és la dels furts, que passen de 85 a 48, un descens del 43,5%. També baixen els robatoris amb violència i intimidació i les estafes informàtiques, mentre que els robatoris amb força es mantenen gairebé estables.
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