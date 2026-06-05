Trànsit reforça els controls i les campanyes per l’alta mortalitat dels motoristes, amb dues víctimes a Girona
Els usuaris de motocicletes concentren el 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2026, amb 21 morts fins al maig
Dos motoristes han mort aquest any a les carreteres de les comarques gironines, en un 2026 en què aquest col·lectiu continua sent el que concentra més víctimes mortals a la xarxa viària catalana. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, fins al 31 de maig han perdut la vida 21 motoristes a Catalunya, la mateixa xifra que en el mateix període del 2025 i també del 2019.
La mortalitat dels usuaris de moto preocupa especialment Trànsit perquè, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació, representa enguany el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit. En total, en els primers cinc mesos de l’any han mort 52 persones a les carreteres catalanes, de les quals 21 eren motoristes.
A les comarques gironines, els dos motoristes morts aquest any es concentren en el mes de maig. L’últim accident mortal es va produir el diumenge 24 de maig a la nit a la C-252, a Garriguella. Per causes que s’estan investigant, es va produir una col·lisió amb dos turismes i una motocicleta implicats al punt quilomètric 54,6. A conseqüència del sinistre, va morir el motorista, J.R.S.A., un home de 68 anys i veí de Rabós d’Empordà.
El sinistre mortal anterior s’havia registrat el dijous 14 de maig a la tarda a l’AP-7, a Aiguaviva, a l’altura del quilòmetre 66 i en sentit Barcelona. En un primer moment, els Mossos d’Esquadra de Trànsit van obrir diligències per aclarir si el motorista havia patit una aturada cardíaca mentre circulava o si es tractava d’un accident de trànsit. Finalment, el cas ha quedat inclòs dins el balanç de sinistralitat viària mortal.
Reduir la sinistralitat
Davant d’aquest escenari, el Servei Català de Trànsit reforçarà les accions policials, formatives i de conscienciació per intentar contenir i reduir la sinistralitat dels motoristes. Entre les mesures previstes hi ha més controls específics dels Mossos d’Esquadra, la redifusió de la campanya “Per evitar accidents, anticipa’t”, la formació en conducció segura i la senyalització de la traçada en revolts perillosos.
Trànsit subratlla que, amb l’arribada del bon temps, augmenta l’ús de la motocicleta i també l’acumulació d’accidents greus. Aquest 2026, el mes de maig ja ha deixat 7 dels 21 motoristes morts. L’anàlisi de les dades també mostra que predominen els sinistres en solitari, principalment sortides de via o caigudes a la calçada, amb 12 accidents mortals.
Més controls i vigilància aèria
Entre les mesures que es reforçaran hi ha els controls PREMOT dels Mossos d’Esquadra, orientats a prevenir sinistres i detectar conductes de risc tant de motoristes com de la resta de conductors. Aquests dispositius se centren en vies amb alta presència de motos, sobretot durant els caps de setmana, i en punts on es poden produir avançaments perillosos, velocitats excessives o conduccions negligents.
A les comarques gironines, aquestes mesures també s’emmarquen en la voluntat de Trànsit d’ordenar millor les carreteres on conviuen vehicles, motos, ciclistes i altres usuaris vulnerables. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ja va avançar aquesta setmana a Girona que l’organisme preveu instal·lar avisos mòbils en vies amb presència de ciclistes i motoristes per advertir els conductors i demanar-los que redueixin la velocitat.
Entre els punts on Trànsit preveu actuar hi ha carreteres com la de Tossa de Mar, la de la Roca o la dels Àngels, amb dispositius que aniran rotant per diferents trams. L’objectiu, segons Lamiel, és avisar de la presència d’aquests usuaris vulnerables, controlar les velocitats i evitar que la convivència entre diferents tipus de trànsit acabi derivant en accidents.
Des del gener, els Mossos han fet més de 2.100 controls en aquest àmbit i han interposat unes 9.000 denúncies. La vigilància també es fa amb vehicles de paisà, drons i l’helicòpter del Servei Català de Trànsit.
L’SCT també tornarà a difondre, a partir d’aquest divendres i fins al 19 de juny, la campanya “Per evitar accidents, anticipa’t”, que busca conscienciar els motoristes sobre la importància de protegir-se, conduir d’acord amb les condicions de la via i evitar maniobres arriscades. La campanya també apel·la a la resta de conductors perquè tinguin present la fragilitat dels usuaris de moto.
Una altra de les línies de treball és la senyalització de la traçada en revolts perillosos, que actualment s’està desenvolupant a l’N-260, a la Collada de Toses, i a la B-124, entre Sant Llorenç Savall i Calders. Trànsit preveu estendre aquest sistema a altres punts de la xarxa viària.
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