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Tallada la circulació de l'alta velocitat entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a la Sagrera

Protecció Civil activa la prealerta del Ferrocat i, de moment, no hi ha previsió de restabliment del servei

Un tren AVE a l'estació de Girona

Un tren AVE a l'estació de Girona / Marc Martí / DDG

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ACN

Barcelona

La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda aquest dissabte per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera, segons han informat Protecció Civil i Adif cap a les set de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat i, de moment, no hi ha previsió de restabliment del servei.

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