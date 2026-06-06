«È Bo, È Flor, È Mel» desplega 31 muntatges florals a Banyoles
L'exposició de flors en un nou concepte ofereix creacions, aparadors decorats, propostes gastronòmiques i activitats musicals
”È Bo, È Flor, È Mel", el nou concepte de l'Exposició de Flors, omple Banyoles amb muntatges florals, aparadors decorats, propostes gastronòmiques i activitats musicals. Els espais florals es reparteixen pel Monestir de Sant Esteve, el Barri Vell, les pesqueres de l’Estany i altres punts de la ciutat, amb horaris de visita de matí i tarda durant el cap de setmana. Es podran veure fins dilluns.
Arran del protagonisme que en els darrers anys han agafat els muntatges florals, es va decidir donar un paper més rellevant a l’Exposició de Flors que compta amb un total de 31 espais repartits per tota la ciutat i una quarantena d’aparadors decorats.
La setmana gastronòmica es converteix en ‘Experiències gastronòmiques’ en el que hi participen quatre restauradors de la ciutat.
Per altra banda, s'ha recuperat la trobada d’acordionistes que es va deixar de fer per la pandèmia. Comptarà amb 18 acordionistes confirmats i tindrà lloc el diumenge 7 de juny a les 12 del migdia.
Bufant Fort ofereix dues cercaviles, avui al matí i a les set de la tarda, mentre també tindran lloc un concert. inclusiu al Casal Cívic i Comunitari diumenge, a més dels habituals Concerts a la Carta de la Coral Veus de l’Estany avui a les sis de la tarda i l’Escola Municipal de Música de Banyoles, que passa de fer un únic concert durant l’acte inaugural a fer-ne tres, durant els diferents dies de l’esdeveniment.
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