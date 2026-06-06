«Ens vam plantar davant la porta del metge fins que ens va atendre»
Maria Call, de 83 anys, fa mesos que arrossega dolor al genoll i ara espera una pròtesi després d’un periple de visites, urgències i cites ajornades
Maria Call té 83 anys i fa mesos que el dolor al genoll li ha anat la qualitat de vida amb cada vegada més intensitat. El que va començar la tardor passada com una molèstia atribuïda al desgast o a l’edat s’ha convertit, segons denuncia la seva filla, en un recorregut feixuc entre visites, urgències i llistes d’espera. «Passem d’una llista a una altra», resumeix la seva filla, Céline Mutos-Xicola, que lamenta la «deshumanització» que han viscut durant el procés.
Segons relata la seva filla, Call va anar primer al centre d'atenció primària quan el dolor va començar a empitjorar, a finals de l'any passat. Però no li van donar hora amb el traumatòleg fins al cap d'un any, l'octubre d'aquest 2026. La situació es va agreujar el gener passat, quan ja no podia caminar amb normalitat, tenia el genoll inflat i el dolor anava a més. Va acabar a Urgències de l'hospital Josep Trueta, on li van donar medicació per anar aguantant. Poques setmanes després, hi va haver de tornar, perquè el genoll no li responia i la cama se li va arribar a enfosquir, fet que va fer témer una possible trombosi.
En una d’aquestes visites, segons exposa Mutos-Xicola, un traumatòleg d'urgències va considerar que no podia esperar fins a la cita ordinària i li va programar una visita urgent amb Traumatologia per al 15 d’abril. Tot i anar a la cita mèdica, finalment l'especialista no la va poder atendre. La família assegura que els van dir que estava operant i que la visita no constava correctament al sistema. Els van reprogramar la cita per al 19 de maig. Quan van arribar la nova data, es van trobar amb un paper a la porta que anunciava que el metge feia vaga.
«L’única manera que vam trobar perquè l’atenguessin va ser plantar-nos davant la porta del traumatòleg», explica la seva filla. D'aquesta manera, dimecres de la setmana passada es van presentar a primera hora a consultes externes, i van esperar fins que el metge la va visitar. Des d’aleshores, Call està inclosa en llista d’espera per operar-se d’una pròtesi de genoll. «Ho hem pogut solucionar entre cometes, però ara entrem en una altra llista», lamenta la filla.
Espera dins el termini garantit
L'hospital Josep Trueta explica que la Unitat d’Atenció a la Ciutadania està gestionant la queixa rebuda i que la pacient rebrà resposta quan es disposi de la valoració completa del Servei de Traumatologia. El centre confirma que Maria Call està en llista d’espera des del 27 de maig per a la implantació d’una pròtesi de genoll i remarca que la intervenció es troba dins del termini garantit pel CatSalut, que és de 180 dies des de la inclusió.
L’hospital també sosté que la intervenció ja se li havia proposat en una consulta anterior, al febrer, i que aleshores la pacient la va declinar. La família ho nega i assegura que aquella visita va servir només per avançar una consulta amb el traumatòleg, però que no se’ls va plantejar formalment l’operació. «El que més ens ha dolgut és deshumanització que hi ha hagut darrere tota aquesta espera; està clar que el sistema està fallant», lamenta Mutos-Xicola.
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