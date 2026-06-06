Gairebé mig any per veure el traumatòleg a Girona: alerten que les llistes d’espera empitjoren
Les dades més recents de Salut corresponents al mes d’abril constaten diferències accentuades entre hospitals i acumulacions de pacients en urologia, oftalmologia i neurologia
Una primera visita amb el traumatòleg continua sent un dels principals esculls de la sanitat pública gironina. Les últimes dades del Departament de Salut, corresponents al mes d’abril, situen en 170 dies el temps mitjà d’espera per accedir a aquesta especialitat a la Regió Sanitària de Girona. És a dir, gairebé mig any per a una primera consulta. En total, quan va finalitzar l'abril hi havia 11.317 pacients pendents de visita de traumatologia, tot i que des del gener se n’havien fet 10.536.
Darrere la mitjana, però, hi ha diferències molt marcades segons el centre sanitari. A l’hospital de Figueres, el temps mitjà d’espera per a una primera visita de traumatologia era de 28 dies, i a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, de 30. A l’altre extrem, l’hospital de Palamós registrava 220 dies de demora i l’hospital Santa Caterina arribava als 226 dies. Al Trueta, la mitjana era de 81 dies; a l’hospital de Campdevànol, de 56, i al conjunt format per l’hospital Sant Jaume de Calella i l’hospital de Blanes, de 134.
El cas de traumatologia és el més destacat, però no l’únic. Les consultes externes d’urologia acumulaven 3.060 pacients en espera i una demora mitjana de 125 dies. En oftalmologia, hi havia 10.536 pacients pendents de primera visita i una espera mitjana de 113 dies. Neurologia també superava els tres mesos, amb 2.840 pacients en llista i 109 dies d’espera. El bloc de resta d’especialitats, que agrupa altres consultes, arribava a 20.591 pacients i a 131 dies de mitjana.
Les demores en la primera visita amb l’especialista són un dels punts que el sindicat Metges de Catalunya ha posat sobre la taula en la seva denúncia sobre l’evolució de les llistes d’espera. El sindicat alerta que el sistema sanitari públic continua acumulant retards estructurals en l’accés a intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes especialitzades, malgrat l’existència de terminis màxims garantits i de referència.
"Deteriorament del sistema"
L’organització mèdica considera que les dades evidencien un "deteriorament de la capacitat resolutiva del sistema" i posa l’accent en les desigualtats territorials. Segons Metges de Catalunya, aquestes diferències trenquen el principi d’equitat que hauria de garantir el sistema sanitari públic. El sindicat atribueix l’empitjorament de les demores a diversos factors, entre els quals assenyala l’increment de població, el dèficit d’especialistes —sobretot fora de l’àrea metropolitana de Barcelona— i la manca de planificació de l’atenció mèdica per part del Departament de Salut.
A banda de les primeres visites, les dades gironines també mostren esperes rellevants en algunes intervencions. A l’abril, hi havia 766 pacients pendents d’una pròtesi de genoll, amb 98 dies de demora mitjana, i 367 pendents d’una pròtesi de maluc, amb 91 dies. Les cataractes acumulaven 2.164 pacients en espera, amb una mitjana de 61 dies.
Metges de Catalunya defensa que les llistes d’espera no es podran mantenir en marges acceptables sense una ·planificació centralitzada del personal mèdic amb mirada territorial". També reclama una definició clara de quins serveis i procediments ha de prestar cada centre en cada regió sanitària. El sindicat ha activat, a més, la campanya Ni un minut més, amb què promou que els facultatius no facin activitat assistencial fora de la jornada ordinària, com a mesura de pressió per forçar Salut a negociar millores laborals i organitzatives.
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