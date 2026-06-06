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Un home resulta ferit greu a Olot en caure d'un tercer pis

La víctima hauria caigut de forma accidental per causes que s'estan investigant i ha estat trasllada a l'Hospital Josep Trueta

El SEM ha traslladat el ferit a l'Hospital Josep Trueta.

El SEM ha traslladat el ferit a l'Hospital Josep Trueta. / DdG

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Redacció

Redacció

Olot

Un home ha resultat ferit greu en caure des de l'altura d'un tercer pis a Olot . La caiguda ha estat accidental i ha resultat ferit de gravetat i traslladat a l'Hospital Josep Trueta.

L'avís de l'accident s'ha donat a la 1.37 de la matinada. Al lloc s'hi han desplaçats els serveis mèdics i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Segons les primeres informacions, l'home s'hauria deixat les claus a l'interior de l'habitatge i hauria intentat accedir-hi per una obertura enfilant-se per la canal. A l'altura d'un tercer pis, segons Mossos, s'ha precipitat en trencar-se la canal.

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Els serveis d'emergència mèdica l'han traslladat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

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