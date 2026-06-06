L'oposició de Ripoll impedeix que Orriols tiri endavant les inversions del pressupost
Tomben en un ple extraordinari una operació de crèdit a llarg termini que hauria permès executar-les
L'oposició de Ripoll va tombar en el ple extraordinari que es va celebrar divendres a la tarda, una operació de crèdit a llarg termini amb el qual el govern de Sílvia Orriols (Aliança Catalana) volia fer front a les inversions dels pressupostos d'aquest exercici.
L'únic vot a favor dels sis regidors de l'equip de govern i del regidor independent Joaquim Colomer, que ja havia aprovat també els pressupostos, va topar amb la negativa de la resta de grups (Junts, ERC, PSC i CUP) que ni tan sols van justificar el perquè del seu vot.
La batllessa Orriols va mostrar la seva contrarietat afirmant que aquest havia estat un acte "d'irresponsabilitat política" amb el qual no s'està fent un cordó sanitari contra Aliança Catalana, sinó contra tots els ripollesos, i que aquests "votaran en conseqüència". El seu enuig va acabar enviant a tota l'oposició -excepte Som-hi Ripoll- al "racó de pensar".
Els 705.525 euros que no podrà disposar Ripoll per executar aquestes actuacions, estaven majoritàriament destinades a la reforma de la teulada del Pavelló Municipal, que pateix des de fa anys de degoters que afecten l'activitat esportiva, i que comptava amb una xifra superior als 217.000 euros, a sumar a les subvencions que ja té atorgades. També hi havia 100.000 euros previstos per l'asfaltatge de diferents carrers en mal estat del municipi, 60.000 per l'arranjament de la font del passeig Ragull i l'accés a la llera del riu Ter, i la mateixa quantitat per millores d'instal·lacions esportives. Més de 50.000 euros haurien servit per millores informàtiques municipals, 48.000 per l'estudi del planejament urbanístic del polígon de Can Franquesa, i 55.000 a diferents expropiacions, entre les quals una que havia de servir per a la supressió del pas nivell del passeig Ragull. L'operació de crèdit s'havia de concertar a la millor oferta, que havia presentat el BBVA, a retornar trimestralment durant dotze anys.
L'independent Joaquim Colomer, que dijous mateix havia estat molt bel·ligerant amb l'absència de Sílvia Orriols durant l'episodi de pluja que va afectar Ripoll perquè era a la Patum de Berga, va defensar el seu vot a favor. Tot i així, li va recordar a Orriols que fa dos anys ja li havia recomanat que hauria d'endeutar-se per defensar les seves polítiques. L'alcaldessa va refermar que no és partidària d'endeutar-se, però que tots els préstecs que demana són inferiors a l'amortització dels préstecs en curs que han demanat governs anteriors.
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