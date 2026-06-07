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El Centre El Puig de Banyoles celebra 30 anys

L'entitat celebra tres dècades d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial, buscant la seva autonomia

El moment de la festa a les instal·lacions del Puig de la Bellacasa

El moment de la festa a les instal·lacions del Puig de la Bellacasa / Pere Duran / Nord Media

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Pere Duran

Banyoles

El Centre El Puig de Banyoles va celebrar aquest dissabte els seus 30 anys de funcionament continuat amb una jornada de portes obertes i una festa a les instal·lacions del Puig de la Bellacasa.

El Puig, dedicat a l’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial, atén un centenar de persones de la comarca amb el propòsit d’assolir la inserció social i laboral així com l’autonomia personal dels usuaris. Actua com a centre ocupacional i també com a centre especial de treball amb quatre àrees: jardineria, treballs forestals, neteja i manipulats de productes diversos per a diferents empeses de la comarca. Segons explica la seva directora, Cristina Torres, “els reptes de futur d’El Puig demanen seguir treballant per posar les instal·lacions al dia, ampliar els espais existents i obrir noves línies d’actuació pensant amb el benestar, les necessitats i creixement personal dels seus usuaris”.

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