El Corpus omple de flors Girona, Figueres i Blanes
La Catedral de Girona ha centrat la solemnitat diocesana amb vuit catifes entre el temple i Sant Feliu; Figueres ha guarnit l’entorn de Sant Pere amb la tercera mostra floral, i Blanes ha desplegat 25 estores al Raval abans del pas de la processó
Hi ha tradicions que es preparen durant hores perquè durin només un moment. El Corpus ha tornat avui a Girona amb aquesta bellesa fràgil: les catifes de flors esteses entre la Catedral i Sant Feliu, l’Àliga ballant dins del temple i la processó amb el Santíssim baixant per les escales fins a la basílica.
La solemnitat del Cos i la Sang de Crist ha tingut l’acte central de la diòcesi a la Catedral. L’ofici ha començat a les set del vespre i ha sigut presidit per Mn. Pere Bellvert, president del Capítol. Després de la missa, el ball de l’Àliga, a càrrec de la Fal·lera Gironina, ha donat pas a la sortida del Santíssim per la porta principal i cap a Sant Feliu. La jornada ha conclòs amb una pregària, la benedicció i la reserva.
La diada ha tingut enguany una absència significativa: el bisbe Octavi no ha encapçalat la celebració perquè era a Madrid amb motiu de la visita del papa. A Girona, el pes visible de la festa ha recaigut en les confraries, que entre dissabte i diumenge han preparat les vuit catifes de la Catedral i del tram que uneix els dos temples.
Ja hi han participat la Confraria de Jesús i els Nens, la de Sant Honorat, l’Arxiconfraria de la Puríssima Sang, la de la Passió, la de Jesús Crucificat-Manaies, la del Davallament, la del Silenci i la del Sant Sepulcre. La feina d’aquestes entitats ha donat al recorregut el caràcter solemne i popular d’una festa que combina la devoció, el carrer i l’ofici pacient d’una peça destinada a desaparèixer.
Figueres també ha viscut el Corpus a l’espai públic amb la tercera exposició de catifes de flors a l’entorn de l’església de Sant Pere. La mostra, organitzada pels Amics de Sant Pere, ha començat de bon matí amb la confecció de les composicions. Al migdia s’hi ha fet la missa i la processó, i a la tarda la desfeta ha anat acompanyada d’una ballada de gegants.
La proposta figuerenca manté el vincle entre la celebració religiosa i la participació veïnal. L’entorn de Sant Pere s'ha convertit durant unes hores en l’escenari d’un ritual senzill, fet amb flors i dedicació.
A Blanes, el Raval ha tornat a omplir-se amb les Estores de Corpus, una de les tradicions més reconeixibles del municipi. Centenars de blanencs i visitants s'han passejat durant el dia per les 25 creacions preparades aquest 2026, abans que la processó de la tarda posés fi a una mostra concebuda com a art efímer.
Entre les peces d’enguany ha destacat la de la Colla Gegantera, dedicada als nous gegantons presentats dissabte: en Bla i la Nes, creats per l’artista blanenc Sergi Ros. Tinents d’alcalde i regidors han visitat les estores gairebé enllestides, acompanyats per Roser Divison, presidenta de l’Associació Estores de Raval; Carme Vives, presidenta de l’Associació de Veïns de Raval, i membres de l’entitat.
Girona, Figueres i Blanes han deixat així tres maneres de viure una mateixa solemnitat, entre les catifes de flors, el bestiari popular, les processons i la feina compartida. El Corpus ha tornat a omplir els carrers de color amb una bellesa que dura poc però que cada any convoca mans i mirades.
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