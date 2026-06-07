Mil ovelles fan camí des de Crespià
La transhumància cap a la Molina ha arrencat aquest diumenge a la tarda amb una caminada des de Crespià fins a Serinyà, un dinar de proximitat i una taula rodona sobre la convivència del llop amb els ramats
Les esquelles han obert aquesta tarda a Crespià un camí que encara té molts quilòmetres per davant. Un miler d’ovelles ha deixat el poble a mitja tarda en direcció a Serinyà i ha encetat la transhumància cap a la Molina, la ruta que portarà els ramats de les pastures d’hivern a les d’estiu del 7 al 14 de juny.
Abans que el bestiar ocupés carrers i camins, la jornada ja havia començat amb una mirada més pausada sobre l’ofici. Al matí s'ha projectat un documental sobre la presència del llop a Catalunya, i després s'ha fet una taula rodona amb Gabriel Lampreave, agent rural; els ramaders Prem Puig i Arnau Rubió, i Víctor Rojas, d’APREAE.
La sessió ha posat el focus en la convivència entre els ramats i el llop, però sense eclipsar el sentit de la trobada: explicar la transhumància i acostar la ramaderia extensiva a persones que no hi conviuen. Rubió, pastor transhumant de Serinyà, ho resumeix com la voluntat de «compartir un espai comú» i obrir una conversa «distesa i productiva», on els ramaders expliquin les seves preocupacions i els veïns hi aportin el seu punt de vista.
La recuperació d’aquest camí ha anat guanyant més complicitats. Aquest és ja el quart any que ramaders del Pla de l’Estany s’afegeixen a la iniciativa de Prem Puig, que va reprendre fa cinc anys la migració estacional des de la Garrotxa. Rubió recorda que al començament alguns veïns miraven el pas dels animals amb distància, però ara hi ha pobles que ofereixen esmorzars o dinars als pastors, i a Riudaura l’escola ha sortit a rebre les ovelles.
A Crespià, la sortida també ha tingut una part de trobada popular. Després del debat s'ha fet un dinar amb productes de proximitat, abans que el ramat enfilés el primer tram de la ruta. La caminada fins a Serinyà ha permès acompanyar els animals en l’inici d’un trajecte que travessarà pobles i camins fins a arribar al Pirineu.
L’arribada a Serinyà estava prevista cap a les vuit del vespre. Allà s’hi han d’afegir les 120 ovelles de Rubió i, a Mieres, un centenar més de Puig. El bestiar passarà l’estiu a la Molina i la previsió és que baixi a la plana al setembre. Entre una ruta i l’altra, la transhumància farà visible un ofici antic que encara llegeix el territori caminant.
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