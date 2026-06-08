Banyoles acull el Prehistoscopi, la fira de la didàctica de la prehistòria
Amb motiu de la reobertura del renovat Museu Arqueològic de Banyoles i coincidint les Jornades Euopees d’Arqueologia, el 13 de juny es farà la tercera edició d’aquesta fira de divulgació i didàctica de la prehistòria
El parc de la Muralla de Banyoles acollirà el dissabte 13 de juny al matí la 3a edició del Prehistoscopi, la fira de la didàctica de la prehistòria. Ho farà amb motiu de la reobertura del renovat Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i coincidint amb les Jornades Europees d’Arqueologia.
El regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes, Miquel Cuenca, destaca que “ara que ja hem inaugurat la renovació total i ampliació del Museu Arqueològic de Banyoles estem especialment preparats per acollir activitats com aquesta, una fira que a més encaixa molt bé en l’aposta dels Museus de Banyoles per la tasca de divulgació i didàctica, en aquest cas, de la prehistòria”.
La tercera edició del Prehistoscopi, que organitza Museus de Banyoles amb la col·laboració de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, serà una trobada on, al voltant d’una desena de museus, parcs arqueològics i entitats d’arreu de Catalunya, s’oferiran tallers, demostracions i activitats per a tots els públics per donar a conèixer com era la vida en la prehistòria.
Durant tot el matí la fira comptarà amb un espai familiar amb material per infants de 0 a 3 anys i també hi haurà un estand amb jocs sobre la prehistòria.
Portes obertes i jornada professional
Coincidint amb la fira i amb les Jornades Europees d’Arqueologia, el Museu Arqueològic celebrarà una jornada de portes obertes i, excepcionalment, no tancarà durant les hores del migdia. El diumenge 14 de juny també hi haurà una jornada de portes obertes per visitar i conèixer el renovat espai i el nou discurs museogràfic de l’espai.
Per altra banda, de quatre a sis de la tarda es farà la jornada professional en què primer es farà una visita al Parc Neolític de la Draga a càrrec d’un dels arqueòlegs que formen part del projecte de recerca i del personal dels serveis educatius de Museus de Banyoles. Posteriorment, es farà un taula rodona que servirà com a cloenda de les Jornades Europees d’Arqueologia.
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