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S'esfondra el sostre d'una nau sense activitat a Olot

Els Bombers van revisar l’edifici del carrer Valls Nous amb l’autoescala i no hi va haver ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

El sostre d’una nau sense activitat es va esfondrar aquest diumenge al vespre al carrer Valls Nous d’Olot. Els fets van tenir lloc poc abans de les vuit del vespre i van mobilitzar els Bombers de la Generalitat, la Policia Municipal d’Olot i el Sistema d’Emergències Mèdiques.

Es tracta d’una nau on feia temps que no hi havia activitat. La planta baixa estava tapiada i, en el moment de l’esfondrament, no hi havia ningú a l’interior, de manera que no es van haver de lamentar ferits, indiquen Bombers.

Els Bombers van fer servir l’autoescala per revisar l’estat de l’edifici des de l’aire i comprovar l’abast de la caiguda del sostre. Després de la valoració, no es van detectar més problemes immediats.

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La propietat de la nau es farà càrrec dels treballs necessaris arran de l’esfondrament, segons han indicat les fonts municpials.

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