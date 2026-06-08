Un excursionista resulta ferit greu després de ser envestit per una vaca a Ogassa
L’home va patir una caiguda arran de l’accident a la zona de Coll de Jou i va ser evacuat en helicòpter al Trueta
Un excursionista va resultar ferit greu aquest diumenge al vespre després de ser envestit per una vaca a Ogassa, al Ripollès.
Els fets van passar cap a les vuit del vespre a la zona de Coll de Jou, en un punt proper a un aparcament d’autocaravanes. Arran de l’accident, el Sistema d’Emergències Mèdiques va mobilitzar un helicòpter medicalitzat i els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions.
Segons les primeres informacions, l’home va resultar ferit de gravetat després de patir una caiguda com a conseqüència de l’envestida de l’animal. Els sanitaris li van fer una primera atenció al lloc dels fets i, amb l’ajuda dels Bombers, el van immobilitzar per poder-lo traslladar amb seguretat, destaquen des del cos d'emergències.
Finalment, l’excursionista va ser portat fins al mitjà aeri i evacuat en estat greu a l’hospital Josep Trueta de Girona, informen des del SEM.
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