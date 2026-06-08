L'home que va caure d’un tercer pis a Olot està greu a l'UCI del Trueta
S’hauria deixat les claus a l’interior del pis i hauria caigut en trencar-se la canal per on intentava enfilar-se
L’home que va resultar ferit greu dissabte a la matinada en caure d’un tercer pis a Olot es troba ingressat a l’UCI de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Dos dies després de l’accident, la víctima continua greu, tot i que es manté estable dins la gravetat.
Els fets van tenir lloc dissabte cap a dos quarts de dues de la matinada. L’home s’hauria deixat les claus a l’interior de l’habitatge i hauria intentat accedir-hi enfilant-se per una canal.
Quan es trobava a l’altura d’un tercer pis, la canal s’hauria trencat i l’home es va precipitar al buit. Arran de la caiguda, va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat pel Sistema d’Emergències Mèdiques a l’Hospital Josep Trueta.
Fins al lloc també s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van obrir diligències per aclarir les circumstàncies de l’accident.Es considera que la caiguda va ser accidental.
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