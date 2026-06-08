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L'home que va caure d’un tercer pis a Olot està greu a l'UCI del Trueta

S’hauria deixat les claus a l’interior del pis i hauria caigut en trencar-se la canal per on intentava enfilar-se

Façana de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona.

Façana de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. / ACN - arxiu

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Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

L’home que va resultar ferit greu dissabte a la matinada en caure d’un tercer pis a Olot es troba ingressat a l’UCI de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Dos dies després de l’accident, la víctima continua greu, tot i que es manté estable dins la gravetat.

Els fets van tenir lloc dissabte cap a dos quarts de dues de la matinada. L’home s’hauria deixat les claus a l’interior de l’habitatge i hauria intentat accedir-hi enfilant-se per una canal.

Quan es trobava a l’altura d’un tercer pis, la canal s’hauria trencat i l’home es va precipitar al buit. Arran de la caiguda, va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat pel Sistema d’Emergències Mèdiques a l’Hospital Josep Trueta.

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Fins al lloc també s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van obrir diligències per aclarir les circumstàncies de l’accident.Es considera que la caiguda va ser accidental.

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