L’ICO de Girona participarà en un assaig internacional per millorar el tractament d’un càncer rar de la sang
El centre gironí formarà part d’un estudi de fase III amb prop de 300 pacients per avaluar una nova combinació de fàrmacs contra la mielofibrosi
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Girona participarà en un assaig clínic internacional que busca millorar el tractament de la mielofibrosi, un tipus poc freqüent de càncer de la sang que afecta la medul·la òssia. El centre gironí formarà part de l’estudi juntament amb altres hospitals de referència en hematologia de l’Estat i centres d’àmbit internacional.
L’estudi, impulsat per la farmacèutica Novartis, va ser autoritzat a Espanya l’1 de juny i encara es troba en una fase inicial, sense que hagi començat el reclutament de pacients. Es tracta d’un assaig clínic de fase III —l’etapa més avançada abans de la possible aprovació d’un medicament— en què participaran prop de 300 pacients a escala internacional.
La mielofibrosi és una malaltia poc comuna en què la medul·la òssia, encarregada de produir les cèl·lules sanguínies, va sent substituïda per teixit fibrós. Això provoca símptomes com anèmia, fatiga intensa o l’augment de la mida de la melsa, una afectació que pot tenir un impacte notable en la qualitat de vida dels pacients.
Precisament perquè es tracta d’una malaltia rara, els avenços terapèutics solen ser més lents, de manera que la posada en marxa de nous assajos clínics és considerada clau per ampliar les opcions de tractament.
Hi ha dades prèvies que avalen el seu potencial, tot i que encara cal confirmar-ne l’eficàcia i la seguretat en un nombre més ampli de pacients.
L’assaig avaluarà l’eficàcia de combinar dos medicaments: ruxolitinib, un tractament que ja s’utilitza en aquesta malaltia, i pelabresib, un fàrmac encara en investigació. L’objectiu principal és comprovar si aquesta combinació millora els resultats actuals, reduint la mida de la melsa i alleujant els símptomes després de 24 setmanes de tractament.
A més, els investigadors també analitzaran altres aspectes rellevants, com la supervivència dels pacients, l’evolució de la malaltia i l’impacte del tractament en la qualitat de vida.
A Espanya, l’estudi comptarà amb la participació de diversos hospitals de referència, entre els quals hi ha l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, l’Hospital General Universitari Doctor Balmis d’Alacant, l’Hospital Universitari de Navarra, l’Hospital Universitari Donostia, l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, l’Hospital Universitari Regional de Màlaga, l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, l’ICO de Girona i l’ICO de l’Hospitalet, i l’Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Múrcia.
El fet que l’estudi es trobi en fase III indica que ja existeixen dades prèvies que avalen el seu potencial, tot i que encara cal confirmar-ne l’eficàcia i la seguretat en un nombre més ampli de pacients.
De moment, l’assaig encara no ha començat a incloure participants, de manera que els hospitals implicats iniciaran pròximament els preparatius per seleccionar els pacients que compleixin els criteris establerts.
Tot i que caldrà esperar els resultats, aquest tipus d’investigacions representen un pas més cap a tractaments més eficaços i personalitzats, especialment en l’àmbit de les malalties rares, on cada avenç pot marcar una diferència significativa.
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