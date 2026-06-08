Ordeig avisa que milers de llocs de treball pengen d’un fil per la pesta porcina i fa una crida a la responsabilitat
El conseller d’Agricultura es reunirà amb alcaldes de la zona restringida a Collserola per “aclarir dubtes”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que hi ha milers de llocs de treball que “pengen d’un fil en aquests moments” per la crisi de la pesta porcina africana (PPA) i ha fet una crida a la responsabilitat i a la col·laboració de tothom. Ho ha dit després que dissabte unes 200 persones se saltessin les restriccions del tancament de Collserola amb una caminada popular reivindicativa en contra de les mesures que hi limiten l’activitat per poder controlar la PPA entre els senglars. Ordeig ha dit que dimarts a les quatre de la tarda es reunirà amb els alcaldes dels municipis afectats per “aclarir dubtes, treballar conjuntament, coordinar els missatges i escoltar-nos els uns als altres”.
El conseller d’Agricultura ha recordat que aquesta crisi sanitària no s’ha acabat i ha demanat complicitat per facilitar la feina als tècnics que estan fent captures dels senglars a la zona delimitada. En aquest sentit, ha dit que aquesta feina s’ha de poder fer amb “condicions” i ha admès que estan preocupats de veure l’actitud d’alguns ciutadans amb la protesta de dissabte. Segons Ordeig, fins ara la reacció de la gent havia sigut “majoritàriament exemplar” i per això ha demanat continuar en aquesta línia.
El conseller ha assenyalat que “el país s’hi juga molt”, no només en llocs de treball, sinó també amb “credibilitat”, ja que s’està davant d’una crisi sanitària. Per això, ha afegit que al marge de l’impacte econòmic, cal actuar tal com marquen les normatives. Això no treu, ha dit, que s’escolti als alcaldes per veure com es pot fer per mantenir les restriccions, perjudicant el mínim possible la normalitat de la gent. Per tot plegat, el conseller ha demanat complicitat per evitar que una protesta com la de dissabte es torni a repetir i “quan toqui”, els tècnics, científics i la llei, s’entrarà en una altra fase.
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