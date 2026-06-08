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Renfe reforça les línies R2 Nord i R11 amb 200.000 addicionals durant el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló

L’operadora tindrà una programació especial amb freqüències d’entre 10 i 15 minuts aquest cap de setmana

Una estació de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

Una estació de Rodalies, en una imatge d'arxiu. / EPC

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ACN

ACN

Girona

Renfe reforçarà les línies R2 Nord i R11 de Rodalies amb 200.000 places addicionals aquest cap de setmana per facilitar l’accés a Montmeló per la celebració del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Segons ha informat l’operadora pública aquest dilluns en un comunicat, la programació especial per a l’esdeveniment vol garantir una freqüència mitjana de pas d’entre 10 i 15 minuts en la connexió entre Barcelona i Montmeló en els “moments de màxima afluència” entre aquest divendres i diumenge. En conjunt, Renfe oferirà uns 470 trens en ambdós sentits per accedir al Circuit de Montmeló, la qual cosa suposa 198 serveis addicionals més respecte a l’oferta habitual. En el moment de màxima demanda, hi haurà fins a cinc trens per hora.

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