El Trueta se situa entre els referents estatals en pneumologia intervencionista
La unitat va atendre prop de 1.300 pacients de Girona durant el 2025 i va superar els 2.500 procediments, entre broncoscòpies, ecobroncoscòpies i biòpsies pulmonars i pleurals
La Unitat de Broncoscòpies i Patologia Pleural de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha obtingut l’acreditació com a unitat especialitzada amb nivell d’excel·lència, atorgada per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR). Es tracta d’un reconeixement que posa en valor el nivell d’expertesa assolit en el diagnòstic de malalties respiratòries i en el maneig dels procediments endoscòpics vinculats a la pneumologia intervencionista.
L’acreditació certifica que la Unitat disposa dels recursos, l’experiència clínica i l’organització necessaris per oferir una atenció de qualitat a les persones amb aquest tipus de patologies. Alhora, reforça el paper del Servei de Pneumologia del Trueta com a referent a la demarcació de Girona pel que fa al tractament de malalties respiratòries, cosa que el situa al mateix nivell que els principals hospitals terciaris de Catalunya i de l’Estat.
El reconeixement de la SEPAR es basa en el compliment rigorós dels estàndards de qualitat vinculats als processos assistencials, les instal·lacions, l’activitat docent i investigadora i la formació continuada dels professionals. Entre els requisits, destaca la realització de més de 600 broncoscòpies anuals i 100 procediments pleurals —al Trueta se’n realitzen 700 i 250, respectivament—, així com la disposició d’una sala específica per a la realització de tècniques pneumològiques i d’una zona d’observació i recuperació postintervenció adjacent.
Prop de 1.300 pacients i 2.500 procediments anuals
La broncoscòpia és una tècnica que permet explorar l’interior de les vies respiratòries mitjançant un tub fi i flexible amb una càmera, i facilita la detecció de lesions, l’obtenció de mostres i, en alguns casos, la realització de tractaments mínimament invasius. Aquesta tècnica és especialment útil en el diagnòstic de diverses malalties respiratòries, com són el càncer de pulmó, les infeccions pulmonars o els processos inflamatoris. En aquests casos, permet obtenir informació clau per confirmar el diagnòstic i orientar el tractament.
La incorporació de noves tecnologies ha permès avançar cap a procediments menys invasius i més segurs, fet que ha impulsat el desenvolupament de la pneumologia intervencionista i d’unitats especialitzades com la Unitat de Broncoscòpies i de Patologia Pleural del Trueta.
La Unitat està formada per pneumòlegs especialitzats en endoscòpia respiratòria i patologia pleural, que treballen de manera coordinada amb professionals d’infermeria i del Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Durant el 2025, la Unitat va atendre prop de 1.300 pacients de la demarcació de Girona, als quals es van realitzar des dels procediments broncoscòpics i pleurals més convencionals fins a tècniques d’endoscòpia avançada, com la col·locació de vàlvules endobronquials per reduir la hiperinsuflació pulmonar.
En total, l’any passat la Unitat va acumular més de 2.500 procediments, amb un pes destacat de les broncoscòpies amb sedació o anestèsia general (777), les ecobroncoscòpies (243) o les biòpsies pulmonars (93) i pleurals (46).
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