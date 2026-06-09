D’una nena de 7 anys que marxa abans de les colònies per anar a veure el Papa a un jove que prefereix Lleó XIV a Bad Bunny: els gironins arriben a l'Estadi Olímpic
Més de 300 persones de la diòcesi de Girona posen rumb a Barcelona per assistir aquesta tarda a la vetlla de pregària amb Lleó XIV a Montjuïc
L’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona no s’omplirà aquesta tarda per Bad Bunny, sinó pel papa Lleó XIV. Entre les més de 40.000 persones que s’espera que participin en la vetlla de pregària a Montjuïc —l'acte més popular i multitudinari de la visita a Catalunya— hi haurà també centenars de gironins. El Bisbat de Girona ha gestionat 300 invitacions per assistir a l’acte, tot i que la xifra real podria ser més alta perquè també hi haurà fidels que van aconseguir entrades pel seu compte (les localitats es van esgotar en 20 minuts).
Entre els que ja fan camí cap a Barcelona hi ha una nena de 7 anys que ha marxat abans de les colònies escolars perquè no volia perdre’s la visita del pontífex. "M'agraden molt les colònies perquè fem molts jocs, però volia anar a veure el Papa amb els meus pares", relata. Assegura que ha anat seguint el pas de Lleó XIV per Madrid i que una amiga seva s’ha quedat "sorpresa" quan li ha explicat que veuria el Papa.
També hi anirà Alan Reyes, veí de Calella, un municipi del Maresme que, tot i pertànyer a la província de Barcelona, forma part dels límits territorials de la diòcesi de Girona. Estudia un doble grau d’Enginyeria Mecànica i Electrònica a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la visita li arriba en "plena època d’exàmens finals", mentre també treballa en una empresa de neteja per anar fent estalvis. Tot i això, ha decidit assistir a la vetlla, tot i que confessa que "no tinc un camí de fe gaire desenvolupat".
I és que Reyes va ser batejat i va fer la primera comunió de petit, però després es va anar desconnectant de la fe. "Em considerava creient per herència familiar, creia en un Déu, però no era amor cap a Jesús i cap a l’Església", relata. Durant un temps, fins i tot, reconeix que "rebutjava la institució eclesial" perquè "havia comprat el discurs que l’Església és dolenta". Fa dos anys, però, arran d’un moment personal complicat (la relació amb la seva parella es va trencar i un dels exàmens més difícils de la carrera va acabar sent el més fàcil després de demanar a Déu que l'ajudés), va tornar a connectar amb la fe. "Un amic de la carrera em va convidar a un grup de fe salesià a Mataró, al principi vaig pensar que era una secta, però vaig decidir donar-li una oportunitat", recorda.
Aquell procés el va portar a reconnectar amb la fe, a implicar-se a la parròquia i a la Delegació de Joves del Bisbat de Girona. "Només em va caldre deixar-me portar", confessa. La figura del Papa, diu, també ha estat un aprenentatge. "No m’agraden les figures de jerarquia però estic acceptant la figura del Papa i aprenent a estimar-la; és una persona molt sàvia i humana, que ens guia i ens diu quina direcció vol agafar l’Església", afirma. I ho resumeix amb una frase: "És millor anar a veure el Papa que a Bad Bunny".
"Veurem que no estem sols"
Natalia Rina, de Quart, també serà a Montjuïc. Treballa com a auditora de sistemes informàtics a Barcelona (avui ha teletreballat des de Girona i s'ha desplaçat fins a Montjuïc amb l'autobús organitzat pel Bisbat de Girona). "Una visita del Papa al teu país és una alegria molt gran, perquè el missatge arriba molt concret", assegura, a partir d'on afegeix que "que vingui a Barcelona, coincidint amb els 100 anys de la mort de Gaudí, encara ho fa més especial".
Rina assegura que arriba a la cita amb molta emoció. "He pogut dormir aquesta nit, però tinc moltes ganes de sentir què dirà el Papa i quines paraules m’interpel·laran en la situació personal que cadascú té", afirma. Espera tornar a casa amb "missatges molt esperançadors" i amb la sensació d’haver viscut una experiència important. "No serà només veure el Papa, sinó l’ambient que es crea, la unitat d’Església, veure que no estem sols i que hi ha molts joves que busquen, que estan inquiets i que tenen preguntes com jo", explica. Per a ella, la jornada serà "una gran fita" en la seva vida de fe. "Hi vaig amb l’esperança de sentir-me estimada per Déu i recolzada per tota l’Església universal", afegeix.
Un altre dels gironins que assistirà a la vetlla de pregària és Roger Guerrero, de Girona, que no va dubtar a demanar festa a la feina. "És un moment històric a la vida, d’aquells que poques vegades tornaran a passar", assegura, i recorda que "fa molts anys que no ve un Papa a Catalunya". Guerrero espera viure un dia de "pau" i "connexió" amb la comunitat cristiana.
La seva fe, explica, va quedar marcada per un accident de moto que va patir fa tres anys. "Tothom deia que era un miracle que n'hagués sortit viu; jo ja creia en Déu, però després d’això et preguntes com pot ser que d’un accident en què la moto es va partir en dos, tu n’hagis sortit viu", recorda. Aquell episodi va suposar un abans i un després. "Després de l’accident em vaig batejar, vaig fer la primera comunió i la confirmació", explica. "Els meus pares no són creients, però el meu avi sí; jo vaig sentir que ho havia de fer", afirma.
Exàmens finals reorganitzats
Per la seva banda, una vuitantena d'alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO del col·legi Les Alzines de Girona tampoc s'han volgut perdre la vetlla de pregària amb el Papa. Aquesta setmana tenen exàmens finals, però des del centre educatiu els han reorganitzat per facilitar la seva participació en l'acte: "Hem reorganitzat els exàmens perquè aquesta tarda no en tinguin i demà tampoc per poder estudiar", assenyala la sotsdirectora de formació de Les Alzines, Núria Vilà.
Vetlla de pregària
La cita començarà a les sis de la tarda amb música, testimonis, catequesi sobre Gaudí i la Sagrada Família i confessions. El Papa té previst arribar a l’estadi poc abans de les vuit del vespre, beneir una trentena d’ambulàncies i fer una volta amb el papamòbil per saludar els participants. L’acte acabarà cap a dos quarts de deu de la nit.
La vetlla de Montjuïc serà l’acte més multitudinari de l’estada de Lleó XIV a Catalunya, en el marc del seu viatge a l’Estat espanyol després del pas per Madrid i abans de continuar cap a les Canàries. Durant la seva visita a Barcelona, el pontífex també passarà per la Catedral (on aquest migdia hi han participat els tres seminaristes gironins), la presó de Brians 1, Montserrat, l’església de Sant Agustí del Raval i la Sagrada Família, on demà presidirà la missa pel centenari de la mort d’Antoni Gaudí (que concelebrarà amb el bisbe de Girona, 30 capellans i tres diaques gironins) i beneirà la Torre de Jesucrist.
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