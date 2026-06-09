La Festa Gironina de la Psicologia reuneix prop de 170 professionals a la UdG
La Delegació del Col·legi dona la benvinguda als nous col·legiats i homenatja els professionals amb 25 anys de trajectòria
La Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) va celebrar divendres passat una nova edició de la Festa Gironina de la Psicologia, que va reunir prop de 170 assistents a l’Auditori de l’Edifici Narcís Monturiol del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona.
L’acte, que s’ha consolidat com una trobada de referència per als professionals de la psicologia i la salut mental de les comarques gironines, va incloure parlaments institucionals, reconeixements professionals i el lliurament dels premis del XXVII Concurs Literari d’Articles Lluís Maruny. Com a novetat, la Delegació també va organitzar una visita guiada pel Barri Vell de Girona adreçada als col·legiats i col·legiades, especialment a qui venia d’altres territoris.
La jornada va comptar amb la participació del president de la Delegació Territorial de Girona, Àngel Guirado; el vocal comissionat de Recerca i Universitats del COPC, Óscar Pino; la regidora de Salut i Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Bosch, i el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó. Durant les intervencions es va destacar la importància de la representació territorial del col·legi, el paper creixent de la salut mental i la connexió entre la psicologia, la ciència i la universitat.
Durant la celebració es va donar la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades del COPC a les comarques gironines, on actualment hi ha 1.632 professionals, i es va retre homenatge als qui enguany compleixen 25 anys de col·legiació.
Un dels moments centrals va ser el lliurament dels premis del XXVII Concurs Literari d’Articles Lluís Maruny, que enguany ha registrat una participació rècord en la categoria de Graduats i Llicenciats, amb 48 articles presentats. També s’hi van presentar 14 treballs en la categoria d’Estudiants de Grau. Els guardons estaven dotats amb 600, 400 i 300 euros en la categoria de Graduats i Llicenciats, i amb 300 euros en la d’Estudiants de Grau.
La festa es va tancar amb un espai de trobada entre els assistents, que va servir per compartir experiències i establir noves connexions professionals.
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