La Garrotxa envelleix: el 62% de les persones dependents són dones majors de 85 anys i que viuen soles
El Consorci d'Acció Social alerta que la taxa d'envelliment és "alta" i té un 25% més d'usuaris que fa tres anys
El 46% dels nuclis familiars atesos pel Consorci són unipersonals
El 62% de les persones que necessiten el servei d'autonomia a la Garrotxa són dones que viuen soles i que superen els 85 anys. Aquesta és una de les dades que s'extreuen de l'estudi fet pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG) destaca que la taxa d'envelliment de la població de la comarca ha anat incrementant de manera destacable els darrers anys i, de fet, se situa per sobre de la mitjana catalana. La solitud és un dels aspectes més rellevant de l'estudi. En aquest sentit, el 46% dels nuclis familiars atesos pel consorci són unipersonals. Això significa que fins a 1.548 persones amb necessitats d'autonomia afronten el seu dia a dia vivint soles. Actualment, el CASG atén 4.383 usuaris, un 25% més que fa tres anys.
Un altre exemple que evidencia l'envelliment de la població és quan es fa la comparativa amb el sector jove. I és que a la Garrotxa les persones majors de 65 superen àmpliament els menors de 15. Actualment, són 153 ancians per cada 100 joves, i un índex de sobreenvelliment important, ja que gairebé el 17% de la gent gran té més de 85 anys. Unes dades que són superiors a la mitjana catalana.
Val a dir que la preferència de les persones de més edat és la d'allargar al màxim l'estada al domicili. Això suposa que el pes de les cures continuï recaient en les famílies, especialment, en les dones cònjuges o les filles. Tot plegat, assenyala l'informe del Consorci, fa que a vegades, "la càrrega esdevingui complexa". En aquests casos, el CASG ha d'exercir sovint un rol de mediador per equilibrar els interessos individuals i el benestar de la persona dependent. En aquest sentit, diu l'estudi, aflora una realitat on les cuidadores 24 hores treballen sovint "en la més absoluta invisibilitat i precarietat".
Creixen els serveis
Aquesta preferència per allargar l'estada al domicili es fa evident en els serveis relacionats en l’àmbit de l'atenció en l’entorn domiciliari. En aquest aspecte, l'informe observa un creixement de tots els serveis i recursos que s'ofereixen des de l'ens. En concret, són el Servei de Teràpia Ocupacional (BAT), que ha realitzat un 29% més d'atencions que l'any anterior, també ha incrementat un 49% la prestació de productes de suport com llits articulats o grues i el teleassistència ha crescut gairebé un 4 % respecte el 2024.
En canvi i malgrat l'augment de la demanda, el Servei d’Ajuda al Domicili (SAD) s'ha detectat una caiguda del 16% en les hores d'atenció. Una reducció que des del consorci relacionen a una falta de necessitat, sinó a les dificultats de gestió del servei.
Finalment, un del serveis en l'entorn domiciliari que també ha crescut els últims anys és el d'àpats a domicili. Durant el 2025, la demanda es va incrementar un 25%, arribant gairebé als 190 usuaris d'arreu de la comarca i superant els 30.000 àpats servits. Es tracta d'una proposta dirigida a persones majors de 60 anys. El servei ofereix el dinar o el sopar mitjançant un menú escollit que es lliura en safates preparades per escalfar.
L'objectiu és garantir una alimentació saludable, adequada i equilibrada a aquelles persones que, de manera permanent o temporal (com en processos de recuperació posthospitalària), no poden cuinar. Segons la zona de la comarca, els menús es preparen des de la Residència Montsacopa o d'Edat 3 Besalú.
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