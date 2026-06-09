Les comarques gironines rebran 4,2 milions d'euros en millorar camins rurals i de muntanya
Girona rebrà ajuts per a 62 actuacions de millora, el 15% del pressupost total de Catalunya
Víctor Perramon
Les comarques gironines rebran 4,2 milions d'euros de la Generalitat en ajuts per millorar camins rurals i de muntanya. Així ho ha publicat aquest dilluns el Departament d'Agricultura en el marc de la nova convocatòria d’ajuts per al període 2026-2029. Es faran un total de 62 actuacions de millora i es mobilitzarà una inversió total de 5,5 milions d’euros al territori.
Girona concentra aproximadament el 15% del pressupost total destinat a aquesta línia d'ajuts, que té com a objectiu millorar els accessos a nuclis rurals habitats, serveis bàsics i explotacions agràries, especialment en zones amb baixa densitat de població. És el quart territori més beneficiat després de l'Alt Pirineu i l'Aran (23%), Lleida (23%) i la Catalunya Central (18%).
Les actuacions inclouen obres d’ampliació, millora i adequació de camins rurals deteriorats, treballs de manteniment i intervencions destinades a incrementar la seguretat viària, com ara l’estabilització de talussos, la correcció de traçats o la instal·lació de tanques de protecció. També es podran pavimentar camins de terra que donen accés a pobles habitats.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha volgut destacar que aquests ajuts també tenen com a objectiu frenar el despoblament: "Aquestes zones amb baixa densitat de població, i les àrees de muntanya, registren un major dèficit d’infraestructures viàries per la comunicació de les zones habitades i per l’accés als serveis bàsics, i la millora d’aquestes vies pot suposar un fre al despoblament d’aquestes zones".
La línia d’ajuts forma part d’un programa dotat amb prop de 28 milions d’euros a tot Catalunya que permetrà fer un total de 419 actuacions. En l’anterior convocatòria, que anava del 2023 al 2025, es van millorar 884 km de camins de diferents municipis de tot el territori.
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