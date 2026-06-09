Girona reuneix silvicultors de tot l'Estat per parlar de gestió forestal i prevenció d'incendis
Els propietaris forestals subratllen la importància de la gestió conjunta dels boscos per reduir el risc d’incendis
Reunió de silvicultors a Girona per parlar dels reptes de la gestió forestal i la prevenció d'incendis. La Confederació d'Organitzacions de Silvicultors d'Espanya (COSE), de la qual forma part el Consorci Forestal de Catalunya, ha celebrat aquesta setmana la seva assemblea general a la ciutat, on s'ha tractat de manera especial la importància de l'associacionisme forestal per donar resposta a l'abandonament de boscos i vertebrar el territori.
Segons la confederació, l'associacionisme és una de les eines més eficaces per prevenir incendis forestals perquè permet superar un dels principals problemes de la propietat forestal de l'Estat: la seva gran fragmentació. A Espanya hi ha milions d'hectàrees forestals repartides entre centenars de milers de propietaris, molts d'ells amb petites parcel·les i recursos limitats per gestionar individualment els seus terrenys. Davant aquestes dificultats la Confederació subratlla que a través de les associacions forestals és possible coordinar actuacions, compartir coneixements, accedir a assessorament tècnic especialitzat i executar projectes de prevenció a una escala territorial molt més eficaç.
Segons el president de COSE, Francisco Carreño, "és fonamental que els propietaris s'uneixin en un projecte comú, i en aquest sentit la Confederació té un paper fonamental per posar en contacte els propietaris de les masses forestals i assessorar-los en el procés”.
En el marc de la trobada, representants de totes les comunitats autònomes han fet una visita a una sureda entre la Selva i el Maresme, per conèixer de prop la gestió forestal d’aquest tipus de bosc i les tasques que s’estan fent de cara a l’imminent inici de la campanya de lleva del suro. Aquesta activitat té especial rellevància tant en la indústria surera, com en l'ecologia i l'economia local.
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