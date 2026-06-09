L'entrada de fortes ventades i les altes temperatures poden complicar la campanya forestal a les comarques de Girona
Els Bombers alerten que els boscos de la Garrotxa i el Ripollès acumulen molt combustible vegetal i presenten dificultats d'accés, mentre que els Agents Rurals demanen a la ciutadania que s'autoprotegeixi i segueixi les indicacions del Pla Alfa
Els Bombers preveuen una campanya forestal clàssica que podria esdevenir complexa a les comarques gironines si coincideixen episodis de fort vent —tant de tramuntana com de component sud—, altes temperatures i simultaneïtat d’incendis. Aquest dimarts s’ha presentat a les comarques de Girona el dispositiu del Departament d’Interior per afrontar la campanya d’estiu.
L’inspector i cap de la Regió d’Emergències de Girona, Jordi Martín, ha insistit que la situació actual ja no està marcada per una sequera estructural gràcies a les pluges registrades durant l’hivern i la primavera. Tot i això, ha remarcat que aquestes precipitacions han afavorit el creixement de vegetació fina i que les previsions apunten a un estiu calorós. A aquest escenari s’hi poden afegir episodis d’inestabilitat atmosfèrica, amb tempestes i fortes ventades.
Precisament sobre aquestes tempestes, Martín ha advertit dels riscos que poden comportar a la Garrotxa i al Ripollès. Els llamps poden provocar incendis que no es detectin fins hores després, especialment si s’originen durant la nit. També ha alertat que en aquestes zones hi ha una elevada acumulació de combustible vegetal, amb presència de vegetació morta i dificultats d’accés per als equips d’emergència.
L’any 2025 van cremar prop de 45 hectàrees a tota la demarcació de Girona. Enguany, fins ara, ja s’han registrat 31 incendis forestals que han afectat 2,85 hectàrees.
Per la seva banda, el cap dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, ha assegurat que les dades actuals són positives i que l’estat de la vegetació és de “normalitat”. Amb tot, també ha advertit de l’acumulació de combustible gruixut i de la possibilitat que es produeixin canvis meteorològics desfavorables durant l’estiu.
Bosch ha destacat que la tendència dels incendis forestals continua a la baixa durant els darrers anys. També ha recordat que, segons les investigacions, més de la meitat dels focs tenen l’origen en causes accidentals o negligències. En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania que no faci foc al bosc, que no llanci burilles i que extremi la prudència en les activitats al medi natural.
A més, ha insistit en la importància de respectar les restriccions del Pla Alfa, que, en situacions de risc elevat, pot comportar el tancament d’espais naturals, tal com va passar l’any passat al Cap de Creus i a la serra de l’Albera.
La comissària dels Mossos d’Esquadra i cap de la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, ha destacat la coordinació entre els diferents cossos d’emergència durant els incendis, especialment en les tasques de confinament o desallotjament de la població. També ha subratllat la col·laboració amb els Agents Rurals en la investigació de possibles focs provocats.
Eixos de confinament
Segons ha explicat Jordi Martín, el canvi climàtic ha afavorit la proliferació d’incendis associats a canvis atmosfèrics sobtats, com els que s’han registrat recentment a Grècia o Portugal. Per aquest motiu, s’han impulsat els anomenats eixos de confinament, com el projecte que s’està desenvolupant en una àrea de 90 hectàrees al voltant de Girona.
Per afrontar la campanya forestal, els Bombers disposen de 578 professionals, 191 voluntaris i 84 auxiliars forestals de reforç, a més de diversos mitjans aeris. A la demarcació de Girona hi ha desplegades set aeronaus: tres helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament, un helicòpter de rescat i dos hidroavions de l’Estat amb base a Empuriabrava.
Els Agents Rurals, per la seva banda, compten amb tota la plantilla disponible per afrontar l’estiu, amb una tasca centrada principalment en la prevenció i en el compliment de les mesures establertes pel Pla Alfa.
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