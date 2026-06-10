Un ampliat Aplec de la Sardana donarà el tret de sortida a les activitats d’estiu del Foment de Banyoles
L’Aplec s’allarga dos dies i començarà el divendres 3 de juliol amb una sardinada popular, mentre que el dissabte 4 de juliol es farà la tradicional ballada de sardanes i altres activitats culturals
L’entitat El Foment de la Sardana, la Dansa i la Cultura Popular i Tradicional de Banyoles i comarca ha presentat la programació per aquest estiu, encapçalada pel 74è Aplec de la Sardana, que se celebrarà els dies 3 i 4 de juliol al voltant de la pesquera Santa Rosa, ampliant a dos dies aquesta activitat tradicional de la ciutat. Una sardinada popular i un concert posterior seran l’avantsala de les ballades de sardanes del dissabte, una jornada que seguirà el format habitual de les cinc de la tarda a dos quarts de dotze de la nit.
L’Aplec de la Sardana que cada any organitza El Foment de Banyoles el primer cap de setmana de juliol s’allarga i en la 74a edició viurà una prèvia el divendres dia 3 de juliol. Xavier Rodoreda “Rudu”, president del Foment, ha destacat que “el divendres organitzem aquesta prèvia on farem una sardinada popular, oberta a tota la població, i on també podrem gaudir d’un concert a càrrec de la Cobla Band Project de l’Escola Municipal de Música de Banyoles. L’endemà dissabte, en el format habitual dels darrers anys, a les cinc de la tarda començarà l’Aplec, que comptarà amb les cobles Principal de Porqueres, Sol de Banyuls i Principal de Banyoles”, a més d’afegir que “la novetat de divendres és un aspecte que teníem en ment des de fa temps i segueix la línia que venim traçant últimament de buscar sinèrgies amb altres entitats de la ciutat i fer més atractives les activitats que organitzem al llarg de l’any per a tota la població”.
Pel que fa a la jornada de dissabte, les ballades de sardanes es faran de 5 de la tarda a 8 del vespre i de 9 a dos quarts de 12 de la nit. Durant la tarda també hi haurà la trobada de puntaires i el concurs de puntes de coixí, així com la participació del grup de Petanca del Casal Cívic i les actuacions de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles i la Colla Bastonera Paltrucs, ambdues seccions del Foment, i la colla castellera Esperxats de l’Estany. A partir de les 8 del vespre hi haurà una botifarrada popular oberta a totes les persones.
Miquel Cuenca, regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes de l’Ajuntament de Banyoles ha apuntat que “l’històric Aplec de la Sardana de Banyoles no deixa de reinventar-se i buscar noves fórmules per adaptar-se als nous temps. Això és una molt bona notícia i un mèrit del Foment de la Sardana, entitat que omple de música de cobla i rotllanes de sardana l’estiu a la nostra ciutat”.
El cartell de la 74a edició de l’Aplec és obra de Josep Ignasi Estany Algans “Runi” i s’hi pot veure la senyera en forma d’escut simbolitzant la protecció de la cultura que ha protagonitzat l’entitat del Foment de Banyoles a través de l’Aplec de la Sardana. Vol ser un homenatge a totes les persones que fins avui han defensat, mantingut, i han transmès amb tanta passió, un símbol tan important de la cultura catalana.
Festival Folklòric Internacional de Banyoles
El Folklora’t, la 32a edició del Festival Folklòric Internacional de Banyoles, es consolida amb el format dels últims dos anys i serà els dies 31 de juliol i 1 i 2 d’agost, amb activitats també obertes a la ciutadania per tal de donar a conèixer els balls d’arrel tradicional. Aquest any visitaran la ciutat dos grups internacionals: un provinent d’Argentina i l’altre de Mèxic, a més de la participació del propi Esbart Fontcoberta de Banyoles.
Finalment, des del Foment de Banyoles, un any més s’organitza el “7 de 7”, quatre ballades de set sardanes de set tirades, que arrencaran a mitjans de juliol coincidint amb la Festa del barri de Mas Palau i seguiran a la plaça Major, els dijous a les 9 del vespre.
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