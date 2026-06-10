Banyoles concentra en tres dies ‘La Triple’, una proposta esportiva gratuïta per a joves d’ESO
L’activitat, que es farà del 20 al 22 de juny, inclourà tornejos de bàsquet, handbol i futbol 5
Banyoles tornarà a oferir aquest juny ‘La Triple’, una proposta esportiva i lúdica adreçada a joves de 1r a 4t d’ESO del Pla de l’Estany. L’activitat, organitzada per l’Ajuntament de Banyoles amb la coordinació del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, es concentrarà en tres dies consecutius, del 20 al 22 de juny, just després de la finalització del curs escolar.
La iniciativa és gratuïta i està pensada com una alternativa d’oci saludable per als adolescents de la comarca. La regidora de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut, Ester Busquets, ha destacat que “amb aquesta activitat volem oferir una alternativa d’oci saludable, activa i inclusiva durant el mes de juny, promovent la pràctica esportiva, el treball en equip, la convivència i els hàbits de vida saludables entre els joves de Banyoles i del Pla de l’Estany".
Els participants hauran de formar equips d’entre 6 i 10 persones, escollir un nom, comptar amb una persona referent major d’edat i dissenyar i portar una samarreta pròpia. Els equips podran competir en tres modalitats esportives: bàsquet, handbol i futbol 5. L’organització dividirà els participants en grups de 1r i 2n d’ESO i de 3r i 4t d’ESO, i també establirà categories per gènere.
El calendari començarà el dissabte 20 de juny amb el torneig de bàsquet al pavelló de la Farga. L’endemà, diumenge 21 de juny, serà el torn de l’handbol al pavelló de la Draga, mentre que el dilluns 22 de juny es disputarà el torneig de futbol 5 a la pista poliesportiva de la Farga i al pavelló de la Farga. En acabar els partits de cada jornada es farà el lliurament de premis i, tot seguit, un concert de tancament a càrrec de DJ Salaa.
El director del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, Xavi Batchellí, ha explicat que “el nostre paper és el d’assumir la planificació de les competicions, la configuració dels grups i calendaris, la coordinació dels espais, els recursos humans, la dinamització de les jornades, els tutors i tutores de joc, les inscripcions i el seguiment dels equips participants”. Respecte a les novetats introduïdes aquest any, Batchellí també ha apuntat que “per reforçar el sentiment de pertinença dels diferents equips hem pensat a fer aquesta proposta just després que finalitzi el curs escolar”. En aquesta línia, en els darrers dies des del Consell Esportiu s’han estat visitant tots els centres de secundària de la comarca, així com a les entitats vinculades amb els esports que es formen part de ‘La Triple’ per donar a conèixer l’activitat entre els joves de 1r a 4t d’ESO.
Les inscripcions per participar en una, dues o les tres modalitats esportives es poden fer fins al dimarts 16 de juny a través del web del Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
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