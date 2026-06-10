Benet Galí, un dels capellans gironins que concelebrarà amb el Papa la missa de la Sagrada Família: "Podré dir que jo hi era"
El bisbe de Girona, el vicari general i 29 capellans de la diòcesi concelebraran amb el pontífex la missa solemne amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí
El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, juntament amb el vicari general Joan Soler i 29 capellans gironins (assistits també per tres diaques de la diòcesi de Girona), concelebraran aquesta tarda amb el papa Lleó XIV la missa solemne a la Sagrada Família amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, on posteriorment es durà a terme la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesucrist.
El rector de les parròquies de Sant Narcís i Sant Salvador de Girona, Benet Galí, és un dels capellans gironins que concelebrarà amb el pontífex la missa de la Sagrada Família. "És històric poder participar en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí amb el Sant Pare", ha assegurat. Més que "nerviós", ha afirmat, "estic il·lusionat": "Nosaltres no som tant protagonistes, no crec que tinguem el privilegi de saludar-lo perquè hi haurà 4.000 persones dins la basílica i 4.000 més fora, a més, nosaltres estarem en un lateral, però podré dir que jo hi era, i això ja m'omple". Serà, ha assenyalat, "un símbol d'església i d'unitat per a tot el món catòlic perquè és comunió, celebració, vida, esperança i aquest alçar la mirada amb un sentit profund de fe i esperança".
A les tres del migdia, els capellans i els diaques gironins han marxat de Girona en autocar en direcció a Barcelona. Primer, des de l'organització els havien dit que podríen ser 15 els representants gironins, "però finalment ho van ampliar al doble". Van obrir una llista perquè els capellans interessats s'hi poguessin inscriure. No han fet cap assaig, però sí que des de l'organització els han fet arribar "textos de reflexió i d'espiritualitat".
Es tracta dels preveres Jaume Angelats (rector de Cadaqués, la Selva de Mar i el Port de la Selva); Sebastià Aupí (Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Bàscara o Bordils, entre d'altres); Pere Lluís Aymerich (Agullana, Darnius, Maçanet de Cabrenys o Pont de Molins, entre d'altres); Joan Baburés (Sant Feliu de Girona); Pere Bellvert (Fornells de la Selva i Vilablareix); Cinto Busquet (Calella, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar); Josep M. Camprubí (Santa Eugènia de Ter de Girona); John William Candelo (Cantallops, la Jonquera o Mollet de Peralada, entre d'altres); Josep Casellas (Santa Coloma de Farners o Riudarenes, entre d'altres); Benet Galí (Sant Narcís i Sant Salvador d'Horta de Girona); Joaquim Giol (l'Armentera o Ventalló, entre d'altres); Jules Gningan; Salvador Gras (Malgrat de Mar i Palafolls); Jean Baptiste Bedouma Kamman (administrador parroquial d'Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta); Luc Kongo (adscrit a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona); Miquel Oliveras (Begur, l'Estartit, Torroella de Montgrí o Pals, entre d'altres); Àngel Pagès (Verges, Foixà o Jafre, entre d'altres); Albert Penella (Prelatura de la Santa Creu i l'Opus Dei); Jordi Pou (Bescanó o Aiguaviva, entre d'altres); Josep Puig (Roses, Palau-saverdera, Garriguella o Vilajuïga, entre d'altres); Jordi Reixach (Sant Pau i Sant Josep de Girona, Palol d'Onyar o Quart, entre d'altres); Ivan Roco (administrador parroquial de les parròquies de Sarrià de Ter, Sarrià de Dalt, Campdorà i Pont Major); Dagoberto Rojas (Colera, Llançà, Portbou i Vilanova de la Muga); Josep Taberner (adscrit a la parròquia de Torroella de Montgrí); Alexandre Taló; Enric Tubert (Pineda de Mar i Santa Susanna); Edwin Vásquez (Hortsavinyà i Tordera); Josep M. Viñolas (Prelatura de la Santa Creu i l'Opus Dei); i Yurii Fedorenko (sacerdot extradiocesà amb servei a la diòcesi). També hi participaran cardenals i bisbes i d'arreu de l'Estat, així com també preveres d'altres diòcesis catalanes. Seran assistits pels diaques gironins Joan Robé, Santiago Torregrosa i Andreu Soler.
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