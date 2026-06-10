Detinguts tres homes en quatre dies per robatoris en empreses de Garriguella, Figueres i Salt
Un dels arrestats es va fer passar per treballador de l’empresa després que s’activés l’alarma i un altre, està acusat d’atemptat contra els agents i de tràfic de drogues després que li trobessin amfetamina
Els Mossos d’Esquadra han detingut en quatre dies tres homes amb antecedents policials, de 33, 44 i 47 anys, com a presumptes autors de diversos robatoris amb força en empreses de Garriguella, Figueres i Salt. Els arrestos es van produir entre el 5 i el 8 de juny, després de l’activació d’alarmes en els establiments afectats.
El primer cas va tenir lloc cap a dos quarts de dotze de la matinada del 5 de juny, quan es va activar l’alarma d’una empresa de Garriguella. En arribar-hi, els agents van localitzar un home a la zona d’aparcament situada dins del recinte. El sospitós va dir als Mossos que era treballador de l’empresa i que hi estava fent hores extres, però els agents van comprovar que no era cert.
Durant la inspecció, els policies van veure que la tapa del sistema d’alarma estava trencada i manipulada. També van comprovar que els armariets del vestidor estaven remenats i que l’home portava unes vambes que havien estat sostretes d’aquesta zona de l’empresa. Per aquests fets, el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb força.
Enxampat per les càmeres
El segon arrest es va produir la matinada del 8 de juny, després que s’activés l’alarma d’una empresa del polígon firal de Figueres. Segons la policia, l’autor va sostreure una bobina de coure i va fugir del lloc. Els Mossos el van identificar a través de les imatges de les càmeres de seguretat i el van localitzar quatre hores més tard circulant amb bicicleta per la rambla de Figueres.
Quan els agents el van aturar, l’home es va mostrar agressiu i va intentar fugir, segons la versió policial. També hauria colpejat un mosso. Per aquest motiu, el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb força i també per resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat.
13 tisores de poda i guants
Durant l’escorcoll, els Mossos li van trobar un embolcall amb 14,7 grams d’amfetamina. Arran d’aquesta troballa, també va quedar arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
El tercer cas va tenir lloc a Salt el 6 de juny, poc després de la una de la matinada. Una patrulla dels Mossos va sentir l’avís acústic d’una alarma activada en un centre de jardineria. Paral·lelament, la Policia Local va informar per ràdio de l’activació de l’alarma i va facilitar la descripció de l’intrús.
Quan els agents van arribar a l’establiment, van localitzar un home que coincidia amb la descripció. Segons els Mossos, duia tretze tisores de poda i uns guants de treball que acabaven de ser sostrets del centre de jardineria.
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