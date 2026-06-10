Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Selectivitat GironaPapa Barcelonamort Llerssegrest Blanescinema Truffautaparcaments Girona
instagramlinkedin

La Diputació de Girona destina més de 650.000 euros a projectes de dinamització econòmica local

Els ajuts corresponen a nou línies de subvencions i s'adrecen a ajuntaments, consells comarcals o associacions

Clients en un carnisseria del del Mercat del Lleó

Clients en un carnisseria del del Mercat del Lleó / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Girona

La Diputació de Girona ha acordat destinar 656.404,18 euros aquest 2026 al finançament de projectes i actuacions de planificació, promoció i desenvolupament local a la demarcació. Es tracta de nou línies d’ajuts adreçats a ajuntaments, consells comarcals, associacions de comerciants i altres entitats de promoció econòmica. La línia de subvencions més transversal és la que dona suport a projectes singulars dels ens locals adreçada a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). Es tracta d’iniciatives que destaquen per la seva capacitat innovadora i que tenen vocació de continuïtat, amb la possibilitat de ser transferides a altres punts de la demarcació.

En aquesta ocasió, la convocatòria ha subvencionat iniciatives molt diverses, però alhora complementàries. Entre elles, un catàleg d'economia solidària i social i compra pública del Consell de la Selva; Transferència i innovació Vilablareix, centrat en la consolidació i competitivitat de pimes mitjançant innovació, intel·ligència artificial i transferència de coneixement o Celrà en bici, que vincula ocupabilitat, cohesió social i economia circular amb formació en reparació de bicicletes i un taller comunitari. També s'han concedit ajuts al projecte Generació Empres de Palafrugell; Façanes amb Empremta de Campdevànol, Orogen Forallac o Entorns de Cassà de la Selva.

Dues de les línies d’aquesta convocatòria han estat pensades específicament per als municipis rurals. Són els ajuts per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE -en ajuntaments de fins a 500 habitants, la subvenció pot arribar a cobrir fins al 100 %- i per a l’adquisició d’armaris intel·ligents de recollida de paqueteria, a la qual es poden acollir només els municipis de menys de 3.000 habitants.

A més, s'han creat dues línies noves. Per una banda, una subvenció per finançar iniciatives impulsades per entitats i associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a la demarcació, i, d’altra banda, per donar suport a activitats per a la promoció d’actes i esdeveniments vinculats a l’àmbit de la promoció econòmica al territori. Les altres quatre línies de subvencions han estat per elaborar plans d'actuació, certificacions de polígons de qualitat i documents; per fomentar projectes i accions de promoció econòmica; per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial i per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització del comerç de proximitat.

Notícies relacionades

El vicepresident primer de la Diputació de Girona i diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Pau Presas, destaca que els ajuts busquen "dotar el territori dels recursos necessaris i treballar per impulsar la creació i el manteniment de l’activitat econòmica tot col·laborant amb els diferents agents de la demarcació".

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
  2. Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
  3. Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
  4. Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
  5. Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
  6. El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
  7. Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
  8. La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos

La Diputació de Girona destina més de 650.000 euros a projectes de dinamització econòmica local

La Diputació de Girona destina més de 650.000 euros a projectes de dinamització econòmica local

Caçats a Fornells de la Selva després de forçar un vehicle d'alta gamma

Caçats a Fornells de la Selva després de forçar un vehicle d'alta gamma

Detinguts tres homes en quatre dies per robatoris en empreses de Garriguella, Figueres i Salt

Detinguts tres homes en quatre dies per robatoris en empreses de Garriguella, Figueres i Salt

Emoció i nervis a Montserrat hores abans de l'arribada del papa Lleó XIV

Emoció i nervis a Montserrat hores abans de l'arribada del papa Lleó XIV

Les imatges de la visita del Papa a Montserrat

Les imatges de la visita del Papa a Montserrat

Fundació Alive adquireix la primera finca a Sant Climent Sescebes per restaurar estanys temporals a l'Empordà

Fundació Alive adquireix la primera finca a Sant Climent Sescebes per restaurar estanys temporals a l'Empordà

Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca

Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca

Les imatges de la jornada Turisme a Girona

Les imatges de la jornada Turisme a Girona
Tracking Pixel Contents