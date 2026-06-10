La Diputació de Girona destina més de 650.000 euros a projectes de dinamització econòmica local
Els ajuts corresponen a nou línies de subvencions i s'adrecen a ajuntaments, consells comarcals o associacions
La Diputació de Girona ha acordat destinar 656.404,18 euros aquest 2026 al finançament de projectes i actuacions de planificació, promoció i desenvolupament local a la demarcació. Es tracta de nou línies d’ajuts adreçats a ajuntaments, consells comarcals, associacions de comerciants i altres entitats de promoció econòmica. La línia de subvencions més transversal és la que dona suport a projectes singulars dels ens locals adreçada a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). Es tracta d’iniciatives que destaquen per la seva capacitat innovadora i que tenen vocació de continuïtat, amb la possibilitat de ser transferides a altres punts de la demarcació.
En aquesta ocasió, la convocatòria ha subvencionat iniciatives molt diverses, però alhora complementàries. Entre elles, un catàleg d'economia solidària i social i compra pública del Consell de la Selva; Transferència i innovació Vilablareix, centrat en la consolidació i competitivitat de pimes mitjançant innovació, intel·ligència artificial i transferència de coneixement o Celrà en bici, que vincula ocupabilitat, cohesió social i economia circular amb formació en reparació de bicicletes i un taller comunitari. També s'han concedit ajuts al projecte Generació Empres de Palafrugell; Façanes amb Empremta de Campdevànol, Orogen Forallac o Entorns de Cassà de la Selva.
Dues de les línies d’aquesta convocatòria han estat pensades específicament per als municipis rurals. Són els ajuts per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE -en ajuntaments de fins a 500 habitants, la subvenció pot arribar a cobrir fins al 100 %- i per a l’adquisició d’armaris intel·ligents de recollida de paqueteria, a la qual es poden acollir només els municipis de menys de 3.000 habitants.
A més, s'han creat dues línies noves. Per una banda, una subvenció per finançar iniciatives impulsades per entitats i associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a la demarcació, i, d’altra banda, per donar suport a activitats per a la promoció d’actes i esdeveniments vinculats a l’àmbit de la promoció econòmica al territori. Les altres quatre línies de subvencions han estat per elaborar plans d'actuació, certificacions de polígons de qualitat i documents; per fomentar projectes i accions de promoció econòmica; per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial i per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització del comerç de proximitat.
El vicepresident primer de la Diputació de Girona i diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Pau Presas, destaca que els ajuts busquen "dotar el territori dels recursos necessaris i treballar per impulsar la creació i el manteniment de l’activitat econòmica tot col·laborant amb els diferents agents de la demarcació".
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