Els Mossos d’Esquadra tornen al Trueta per donar suport a la recerca pediàtrica
La plaça d’accés a l'hospital ha tornat a ser l’epicentre d’una jornada d’activitats i tallers per a infants, que també s’ha traslladat a la planta de pediatria del centre
Els Mossos d’Esquadra han tornat aquest dimecres a l’hospital Trueta de Girona en el marc d'una campanya solidària per donar suport a la investigació del càncer infantil i les malalties pediàtriques. La iniciativa, organitzada conjuntament amb l’Associació Iris, s’ha desplegat per segon any consecutiu al centre gironí amb activitats per a infants, visites a pacients ingressats i una acció de sensibilització vinculada a la recerca i a la formació dels professionals sanitaris.
La jornada ha comptat amb la participació de diferents unitats de la Regió Policial dels Mossos d’Esquadra a Girona i ha tingut com a escenari principal la plaça d’accés al Trueta. Allà, alumnes de 1r i 2n de primària de l’Escola Àgora de Girona han participat en una gimcana d’activitats impulsades pels agents. Entre les propostes hi havia un taller d’empremtes amb la policia científica, una mostra de vehicles policials i material del cos, i relats infantils explicats per una agent.
Un dels moments més destacats ha estat la presència de la Unitat Canina, que ha fet una demostració de les habilitats de rastreig dels gossos. Posteriorment, la unitat ha pujat a la planta de pediatria perquè els infants ingressats que no podien sortir a l’exterior també poguessin rebre la visita dels animals i dels agents.
Daniel Ros, que està al capdavant de l’Associació Iris, ha valorat la jornada com «un gran èxit» i ha destacat el desplegament fet pels Mossos al Trueta. Segons Ros, els agents han preparat activitats per als infants, han visitat pacients ingressats i han repartit petits detalls. Ros ha subratllat que la campanya té una doble vessant. D’una banda, busca acompanyar els infants hospitalitzats i les seves famílies i ajudar-los a «trencar aquesta monotonia d’ingressos», que en alguns casos poden ser llargs. De l’altra, permet recaptar fons per a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Vall d’Hebron i per a les malalties pediàtriques al Trueta.
"Aquestes iniciatives ajuden a trencar la monotonia dels ingressos"
La iniciativa també ha comptat amb la implicació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Els agents en formació van organitzar una jornada a principis de març a les instal·lacions de l’ISPC i van recaptar 1.700 euros per a les dues causes. La meitat d’aquests diners es destinaran a impulsar activitats formatives dirigides a professionals del Servei de Pediatria del Trueta.
El cap en funcions del Servei de Pediatria del Trueta, Pablo Sáez, ha valorat positivament la continuïtat de la iniciativa i ha remarcat que el suport a la recerca i a la formació dels professionals és clau per avançar en l’atenció als infants i les seves famílies. També ha destacat que jornades com aquesta permeten apropar l’entorn assistencial a la ciutadania i reforçar el compromís amb la salut infantil.
Per la seva banda, la cap de la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, ha posat en valor l’impacte que aquestes activitats tenen en els menors ingressats. Segons ha assenyalat, la visita dels agents, de les diferents unitats policials i de la Unitat Canina ajuda els infants a desconnectar durant una estona de l’estada hospitalària i els aporta moments de distracció i acompanyament.
La col·laboració entre el Trueta i l’Associació Iris va néixer arran de l’experiència d'Iris Ros, una nena diagnosticada de càncer l’any 2022. Després d’un llarg tractament oncològic i quirúrgic, la seva família va impulsar l’entitat juntament amb el doctor Ramon Brugada, cap del Servei de Cardiologia del Trueta, amb l’objectiu de recaptar fons per tractar les malalties pediàtriques al centre gironí i el càncer infantil a la Vall d’Hebron.
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